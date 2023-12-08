«Карпин наказан верно, но кто «дебил» в этой ситуации? Покажите нам его. Судья съезжает, перекладывает ответственность». Радимов о дисквалификации тренера «Ростова»

Теги ЦСКА Ростов Владислав Радимов премьер-лига Россия Валерий Карпин Комитет по этике Матч ТВ Футбол

Владислав Радимов так и не понял, кого именно Валерий Карпин назвал дебилом.

«Нельзя играть при такой погоде. Это не футбол – на снегу. Если бы я был зрителем, на фиг мне надо идти на стадион в такую погоду? Я против такого футбола. Если есть возможность сыграть в нормальных условиях, то ее нужно использовать.

В свое время я получил дисквалификацию за слова, которые еще не были прописаны в регламенте. А теперь прописали в регламенте не то, когда можно играть, а что можно и нельзя говорить.

Карпин правильно сказал: покажите этого дебила. Тренера наказали, а кто этот «дебил», мы так и не поняли.

Судья съезжает с этой темы, перекладывает ответственность на другого. Никто не хочет быть «дебилом». Хорошо, у нас существует комитет по этике. Пусть разберется со словами Карпина. Кто «дебил» в этой ситуации?

По факту Карпин наказан верно. Но нам, простым смертным, покажите этого «дебила», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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4 комментария
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теперь Радимов более завуалированно назва судью дебилом. а тот ещё более завуалированно говорит, что дебил не он,а кто-то сверху. в итоге,кто дебил неизвестно,а Карпин пострадал.
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Радимов знает толк в дебилах
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Спрашивать надо с клубов которые согласились на регламент по которому матч может перенести только судья. Без согласования с клубами.
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