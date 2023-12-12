Семак против перехода на систему «весна – осень»: «Нет смысла – просто круги поменяются местами. Нет гарантий, что в марте не будет снега и минусовой температуры»
Сергей Семак высказался против возвращения к системе «весна – осень».
– Последние туры РПЛ проводились в сложных погодных условиях, из‑за чего пошли разговоры о возможном возвращении на систему «весна – осень». Как вы к этому относитесь? Есть ли в этом смысл?
– По сути, надо отталкиваться от дат проведения турнира. Если мы говорим о смене системы розыгрыша на «весну – осень», то по большому счету просто круги поменяются местами. Смысла в этом нет абсолютно. В данном контексте нет никаких гарантий, что в начале марта не будет минусовой температуры и снега.
– Может быть, стоило закончить первую часть на пару недель раньше?
– Да, в этом году, учитывая, что нет международных матчей, можно было закончить немного раньше. Но никто не мог предположить, что будет такая погода. Если мы возьмем последние пять‑шесть лет, это первая настоящая зима в декабре. Обычно до нового года даже снега нет – идет дождь.
Да, есть определенные вызовы, но ничего катастрофического нет. Необходимо определиться с теми вводными, при которых надо переносить матчи – прописать их, договориться со всеми. Чтобы у всех было четкое понимание – когда следует переносить матчи, а когда – нет, – сказал главный тренер «Зенита».
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И не факт, что МВД разрешит играть внутренние турниры в 9 вечера.
Здесь же не все зависит только от РПЛ.
Так что - ты не прав.
И начинали тогда немного позже, и в декабре вообще не играли...
Так в Питере можно по 4 игры за день проводить под крышей. А если с 6 утра начинать, то и всё пять игр можно уместить. Вопрос желания.
Все упирается в пару туров,,этот год вошёл в 10 самых холодных декабрей за всю историю наблюдений.
До перехода играли в 20-х числах ноября.Ну и думать надо тем кто составляет календарь На кой Зени играет в сентябре с Локо в Питере,а в декабре в Москве под открытым небом?И таких примеров масса.