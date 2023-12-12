Семак против перехода на систему «весна – осень»: «Нет смысла – просто круги поменяются местами. Нет гарантий, что в марте не будет снега и минусовой температуры»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия календарь Матч ТВ Футбол

Сергей Семак высказался против возвращения к системе «весна – осень».

– Последние туры РПЛ проводились в сложных погодных условиях, из‑за чего пошли разговоры о возможном возвращении на систему «весна – осень». Как вы к этому относитесь? Есть ли в этом смысл?

– По сути, надо отталкиваться от дат проведения турнира. Если мы говорим о смене системы розыгрыша на «весну – осень», то по большому счету просто круги поменяются местами. Смысла в этом нет абсолютно. В данном контексте нет никаких гарантий, что в начале марта не будет минусовой температуры и снега.

– Может быть, стоило закончить первую часть на пару недель раньше?

– Да, в этом году, учитывая, что нет международных матчей, можно было закончить немного раньше. Но никто не мог предположить, что будет такая погода. Если мы возьмем последние пять‑шесть лет, это первая настоящая зима в декабре. Обычно до нового года даже снега нет – идет дождь.

Да, есть определенные вызовы, но ничего катастрофического нет. Необходимо определиться с теми вводными, при которых надо переносить матчи – прописать их, договориться со всеми. Чтобы у всех было четкое понимание – когда следует переносить матчи, а когда – нет, – сказал главный тренер «Зенита».

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65 комментариев
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Согласен с Семаком. Раньше надо было думать. К чемпионату мира построили новые стадионы, кто мешал их сразу с крышей строить? Конечно, денег не удалось бы столько натырить, но зато была бы полноценная инфраструктура для игры круглый год. Хоть в декабре и январе играй как в Англии. А так только в Питере - один стадион на всю страну. Сидим и каждый год с весны на осень переходим и обратно.
+37
-10
+27
Ответ Денис Давыдов
А то что полтора месяца игры на отличных полях мы сливаем в пустоту, про это он конечно же забудет
Про то что летом сейчас во многих регионах+30-40 ты про это конечно промолчишь
+36
-20
+16
А то что полтора месяца игры на отличных полях мы сливаем в пустоту, про это он конечно же забудет
+29
-14
+15
Ответ Дмитрий9779
Про то что летом сейчас во многих регионах+30-40 ты про это конечно промолчишь
ну не надо на полдень ставить матчи просто. или в 9 вечера +40?
+18
-6
+12
Зато есть гарантии, что в начале декабря не будет холода и снега?
+25
-15
+10
Хоть кто-то из заметных фигур нашего футбола это озвучил. А то в последнее время все больше слышится скулеж про осень-весну от людей, которые даже не осознают, что при системе весна-осень ничего кроме смены кругов не произойдет и точно также последние матчи сезона будут проводиться на заснеженных полях (только уже без возможности их перенести).
+17
-10
+7
Ответ Денис Давыдов
А то что полтора месяца игры на отличных полях мы сливаем в пустоту, про это он конечно же забудет
Интересно какие? До середины июля турниры сборных, уже к августу начнётся РПЛ, какие 1,5 месяца?
+8
-2
+6
Ответ Hong Kil
В Питере и аэропорт всепогодный и стадион. Можем хоть всю зиму играть.
Все матчи можно в декабре в Питере играть всем командам)
+6
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+5
Без разницы , по какой системе играть . Главное , чтобы не было перерыва три месяца
+4
-1
+3
Если поменять круги местами, то измениться лишь одно, все будут требовать перейти обратно на систему осень-весна. Пытаются поменять то, что ничего не изменит.
+5
-2
+3
Ответ Fruscol
ну не надо на полдень ставить матчи просто. или в 9 вечера +40?
Официальный вещатель в лице Матч ТВ не даст свое согласие на такое потому что не смогут показывать матчи на своих каналах (да, их много, но в нашей стране не только футбол существует).
И не факт, что МВД разрешит играть внутренние турниры в 9 вечера.

Здесь же не все зависит только от РПЛ.
+5
-3
+2
Считал Семака умнее... Жаль.
+5
-3
+2
А перерыв трёхмесячный почти после которого команда меняется иногда кардинально и не всегда в лучшую сторону про зрителей вообще молчу немного желающих болеть на морозе забыл что только в Питере стадион с крышей
+2
0
+2
Правильно, пусть бразилы дубеют!
+4
-3
+1
Ответ Денис Давыдов
А то что полтора месяца игры на отличных полях мы сливаем в пустоту, про это он конечно же забудет
Да Семак же всё по делу говорит, разница осень-весна или весна-осень только в том какой круг назовут первым, а какой вторым. Можно без смены системы один декабрьский тур перенести на 4 дня перед 1м кругом, а второй на 4 дня после второго, и все будут счастливы)
+2
-1
+1
Ответ [ADO]
Согласен с Семаком. Раньше надо было думать. К чемпионату мира построили новые стадионы, кто мешал их сразу с крышей строить? Конечно, денег не удалось бы столько натырить, но зато была бы полноценная инфраструктура для игры круглый год. Хоть в декабре и январе играй как в Англии. А так только в Питере - один стадион на всю страну. Сидим и каждый год с весны на осень переходим и обратно.
Чем больше бюджет,- тем больше "стырить" можно.
Так что - ты не прав.
+2
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+1
Ответ Дмитрий9779
Про то что летом сейчас во многих регионах+30-40 ты про это конечно промолчишь
Помню матчи в августе переносили, так как было +30 и не могли играть.
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Ответ Fruscol
ну не надо на полдень ставить матчи просто. или в 9 вечера +40?
Тогда будут другие контраргументы: поздно заканчиваются матчи и проблемы с общественным транспортом, который обычно плохо ходит после 11 часов вечера,, по крайней за пределами Москвы и людям будет трудно добираться домой.
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Не понимаю выгоду от системы осень -весна. Вероятность играть в плохую погоду высокая. Это значит людей меньше ходит. Травматичность самих футболистов возрастает. Затраты на газон больше. Семак понятно радеет за эту систему. У него то все в порядке со стадионом. С другой стороны весна-осень - кто мешает начинать с апреля и по ноябрь. Вероятность игры в холод и на плохих полях минимальна. Народу гораздо больше будет ходить.
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с 10 декабря по 3 марта пауза в чемпионате. Потом игры до 25 июня 2024 г. Новый чемпионат стартует в конце июля. То есть пол лета вылетает.
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Ответ mihkel
когда переходили с весны-осень на осень-весну, я сравнивал календари. Весна-осень календарно начинали играть раньше и заканчивали позже. Так что дело не в этом.
Что несёшь???
И начинали тогда немного позже, и в декабре вообще не играли...
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Ответ Удар Кержакова
Если поменять круги местами, то измениться лишь одно, все будут требовать перейти обратно на систему осень-весна. Пытаются поменять то, что ничего не изменит.
Это точно.
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переходить обязательно.
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Ответ nb8dwryv56
Зато есть гарантии, что в начале декабря не будет холода и снега?
Согласен. Март менее рискованный месяц чем декабрь.
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Ответ Максим Прокофьев
Согласен. Март менее рискованный месяц чем декабрь.
Я об этом же. в армии в Смоленске в мае снег выпал, может он от того года флэшбэки ловит
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Еврокубков сейчас нет и не предвидится. Да и ранее в весну едва проходил один клуб. Так почему не сделать футбол комфортным для зрителей и начинать чуть позже, заканчивать чуть раньше и играть летом. Заодно, календарь более грамотно составлять, что начинаем и заканчиваем на юге или в Питере, где есть крыша. Но ведь это будет футбол для болельщика. А вдруг, он ещё чего потребует.)
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Ну поменяйте круги местами, может лучше будет, мы же любим новаторство.
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Ответ Владислав Бондарчук
Все матчи можно в декабре в Питере играть всем командам)
Половину точно можно: ставим игры с 9 утра до 11. Час перерыв между играми и следующая игра с 13 до 15. Потом с 16 до 18. Потом с 19 до 21.

Так в Питере можно по 4 игры за день проводить под крышей. А если с 6 утра начинать, то и всё пять игр можно уместить. Вопрос желания.
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А нельзя сделать перерыв летом меньше, а зимой больше? Больше матчей зимой в Питере и на юге. Давайте заканчивать ноябрем. Зачем подстраиваться под Европу? Мы там не скоро заиграем
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Ответ Fruscol
ну не надо на полдень ставить матчи просто. или в 9 вечера +40?
Все правильно,молодец,все матчи после 21:00 проводим,делов-то.😁
Все упирается в пару туров,,этот год вошёл в 10 самых холодных декабрей за всю историю наблюдений.
До перехода играли в 20-х числах ноября.Ну и думать надо тем кто составляет календарь На кой Зени играет в сентябре с Локо в Питере,а в декабре в Москве под открытым небом?И таких примеров масса.
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