Ивич о зимнем чемпионстве «Краснодара»: «РПЛ – тяжелая лига с отличными командами, хорошими игроками и тренерами. Закончить эту часть сезона лидерами важно для клуба и города»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Джон Кордоба Чемпионат.com Футбол

Владимир Ивич оценил зимнее чемпионство «Краснодара» в Мир РПЛ.

По итогам осенней части чемпионата «Краснодар» занял 1-е место в турнирной таблице, набрав 38 очков в 18 турах.

– Я рад, что мы первые. Все слова благодарности надо адресовать моим игрокам, помощникам и фанатам. Что касается статистики о том, что зимний чемпион РПЛ обычно выигрывает чемпионат, то я ей не интересовался. Все, что держит меня в форме – результаты команды.

Для нас очень важно, что мы закончили эту часть сезона лидерами. Это первый случай в истории клуба. РПЛ – тяжелая лига с отличными командами, хорошими игроками и тренерами. Мы – самый молодой клуб РПЛ с точки зрения того, когда была создана команда. Так что это важно для клуба, города и всей РПЛ.

– Победа над ЦСКА – одна из важнейших в истории?

– Она может стать такой, но чемпионат еще не закончен. Безусловно, эта победа дала нам заряд дикой уверенности. Мы не показывали фантастического футбола, но сумели выиграть. При этом у нас не было нескольких ключевых игроков – особенно Кордобы. Джон – важнейший игрок для нас. Все знают, что Кордоба – фантастический футболист. Но мы доказали, что можем побеждать и без него, без человека, который забил много важных голов и принес кучу очков. И это здорово, – сказал главный тренер «Краснодара».

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17 комментариев
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Очень хочу, чтоб первым был не зенит
+18
-9
+9
надеюсь, Краснодар возьмёт золото в этом сезоне
+9
-5
+4
Ответ hulk&boloto
Как болельщик Зенита - не против конкуренции. Готов написать Зенит с большой буквы?
согласен с оратором выше. тоже хочу чтобы Еенит не стал чемпиком
+6
-3
+3
Ответ Адилет Асанкожоев
Выиграет все равно ФК Газовик, толку то
ну не Алания же)
+4
-2
+2
Ну если Краснодар будет чемпионом,тогда пусть и Арсенал/Астон-Вилла в Англии, Жирона в Испании, а в Германии Байер , ну и во Франции желательно не Псж. Тогда все нетральные болельщики будут довольны))
+3
-2
+1
Ответ Eliza77
Очень хочу, чтоб первым был не зенит
Как болельщик Зенита - не против конкуренции. Готов написать Зенит с большой буквы?
+3
-2
+1
Ответ Евгений Кузнецов
надеюсь, Краснодар возьмёт золото в этом сезоне
а почему только в этом сезоне? может Краснодар тоже надоест, но денег мы с бюджета не пилим. ненавидить причины нет.
+3
-2
+1
Выиграет все равно ФК Газовик, толку то
+7
-7
0
Всего то на 2 очка отстаёт Зенит !
Я сейчас таблицу посмотрел .
А во второй половине они , как Сити всегда прибавляют .
Так что никаких иллюзий )
+3
-3
0
Ответ Александр Васильев
ну не Алания же)
Я Вам больше скажу :
И не Краснодар тоже )
+1
-1
0
Ответ Адилет Асанкожоев
Выиграет все равно ФК Газовик, толку то
Такого клуба нет. Ну если только у вас там в ауле вашем
+4
-4
0
Ответ Игорь
а почему только в этом сезоне? может Краснодар тоже надоест, но денег мы с бюджета не пилим. ненавидить причины нет.
Не обольщайтесь. В случае успеха Краснодар автоматом получает титул "выскочка без истории" и всю остальную органику со столичной лопаты. Плавали, знаем (с).
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