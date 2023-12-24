Ивич о зимнем чемпионстве «Краснодара»: «РПЛ – тяжелая лига с отличными командами, хорошими игроками и тренерами. Закончить эту часть сезона лидерами важно для клуба и города»
Владимир Ивич оценил зимнее чемпионство «Краснодара» в Мир РПЛ.
По итогам осенней части чемпионата «Краснодар» занял 1-е место в турнирной таблице, набрав 38 очков в 18 турах.
– Я рад, что мы первые. Все слова благодарности надо адресовать моим игрокам, помощникам и фанатам. Что касается статистики о том, что зимний чемпион РПЛ обычно выигрывает чемпионат, то я ей не интересовался. Все, что держит меня в форме – результаты команды.
Для нас очень важно, что мы закончили эту часть сезона лидерами. Это первый случай в истории клуба. РПЛ – тяжелая лига с отличными командами, хорошими игроками и тренерами. Мы – самый молодой клуб РПЛ с точки зрения того, когда была создана команда. Так что это важно для клуба, города и всей РПЛ.
– Победа над ЦСКА – одна из важнейших в истории?
– Она может стать такой, но чемпионат еще не закончен. Безусловно, эта победа дала нам заряд дикой уверенности. Мы не показывали фантастического футбола, но сумели выиграть. При этом у нас не было нескольких ключевых игроков – особенно Кордобы. Джон – важнейший игрок для нас. Все знают, что Кордоба – фантастический футболист. Но мы доказали, что можем побеждать и без него, без человека, который забил много важных голов и принес кучу очков. И это здорово, – сказал главный тренер «Краснодара».
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Я сейчас таблицу посмотрел .
А во второй половине они , как Сити всегда прибавляют .
Так что никаких иллюзий )
И не Краснодар тоже )