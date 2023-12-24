Ивич о зимнем чемпионстве «Краснодара»: «РПЛ – тяжелая лига с отличными командами, хорошими игроками и тренерами. Закончить эту часть сезона лидерами важно для клуба и города»

Владимир Ивич оценил зимнее чемпионство «Краснодара» в Мир РПЛ.

По итогам осенней части чемпионата «Краснодар» занял 1-е место в турнирной таблице, набрав 38 очков в 18 турах.

– Я рад, что мы первые. Все слова благодарности надо адресовать моим игрокам, помощникам и фанатам. Что касается статистики о том, что зимний чемпион обычно выигрывает чемпионат, то я ей не интересовался. Все, что держит меня в форме – результаты команды.

Для нас очень важно, что мы закончили эту часть сезона лидерами. Это первый случай в истории клуба. РПЛ – тяжелая лига с отличными командами, хорошими игроками и тренерами. Мы – самый молодой клуб РПЛ с точки зрения того, когда была создана команда. Так что это важно для клуба, города и всей РПЛ.

– Победа над – одна из важнейших в истории?

– Она может стать такой, но чемпионат еще не закончен. Безусловно, эта победа дала нам заряд дикой уверенности. Мы не показывали фантастического футбола, но сумели выиграть. При этом у нас не было нескольких ключевых игроков – особенно . Джон – важнейший игрок для нас. Все знают, что Кордоба – фантастический футболист. Но мы доказали, что можем побеждать и без него, без человека, который забил много важных голов и принес кучу очков. И это здорово, – сказал главный тренер « ».

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