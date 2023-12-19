Владимир Ивич: «В России стадионы лучше и современнее, чем в Англии, ЧМ-2018 прошел на невероятном уровне. Футболу здесь придают большое значение, это спорт номер один»

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Россия ЧМ-2018 FIFA Владимир Ивич Краснодар Футбол

Владимир Ивич считает, что стадионы в России современнее, чем в Англии.

– Вы тренировали «Маккаби Тель-Авив». Насколько футбол в Израиле отличается от российского?

– Разница очень большая. Российский футбол намного качественнее. У них лучше команды, игроки, тренеры, все на гораздо более высоком уровне, чем в Израиле. Стадионы, спортивные центры, инфраструктура в целом – разница огромна. На данный момент, согласно последнему рейтингу ФИФА, РПЛ занимает шестое место, сразу после топ-5 лиг. Несколько игроков из сильных клубов ушли, но немало других приехали из Европы и других частей мира.

Людям больше интересны чемпионаты Англии, Испании, Италии, но в России феноменальные условия для игры, и об этом говорит тот факт, что чемпионат мира в 2018 году прошел на невероятном уровне, а стадионы в России лучше и современнее, чем в Англии. Они придают большое значение футболу, для них это спорт номер один, – сказал главный тренер «Краснодара».

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3 комментария
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Спорт номер один - военный биатлон!
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Ну, если смотреть на них футбол в мае-сентябре - ещё может быть. К сожалению, пока не был на матчах АПЛ (был только в Испании и Германии), и так не могу судить, но если взять хотя бы один «Уэмбли» - он уже лучше 99% стадионов России, если вообще не абсолютно всех
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Это видимо в противовес Татьяне Тарасовой)
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