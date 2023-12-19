Владимир Ивич: «В России стадионы лучше и современнее, чем в Англии, ЧМ-2018 прошел на невероятном уровне. Футболу здесь придают большое значение, это спорт номер один»

Владимир Ивич считает, что стадионы в России современнее, чем в Англии.

– Вы тренировали «Маккаби Тель-Авив». Насколько футбол в Израиле отличается от российского?

– Разница очень большая. Российский футбол намного качественнее. У них лучше команды, игроки, тренеры, все на гораздо более высоком уровне, чем в Израиле. Стадионы, спортивные центры, инфраструктура в целом – разница огромна. На данный момент, согласно последнему рейтингу ФИФА, занимает шестое место, сразу после топ-5 лиг. Несколько игроков из сильных клубов ушли, но немало других приехали из Европы и других частей мира.

Людям больше интересны чемпионаты Англии, Испании, Италии, но в России феноменальные условия для игры, и об этом говорит тот факт, что чемпионат мира в 2018 году прошел на невероятном уровне, а стадионы в России лучше и современнее, чем в . Они придают большое значение футболу, для них это спорт номер один, – сказал главный тренер « ».

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