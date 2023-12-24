«Оскорбления судей – атака на весь футбол. Если мы хотим защитить игру, надо защищать арбитров». Глава профсоюза арбитров Франции о расизме в адрес судьи на матче Лиги 2
В судейском профсоюзе Франции призвали защищать арбитров.
Как сообщает RMC Sport, 16 декабря во время матча между «Бастией» и «Кевийи» во втором дивизионе Франции судья подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков, в результате чего матч был приостановлен.
«Судьи здесь для того, чтобы защищать футбол, игроков, футбольные ценности. Оскорбления судей – это атака и оскорбление всего футбола. В профсоюзе судей считалось, что нельзя молчать, когда оскорбляют кого-то из участников игры, включая судью, потому что он другой. В футболе нельзя мириться с неприятием различий. Мы не имеем права разрушать футбол, мы все должны осуждать то, что его разрушает. А расизм разрушает футбол.
Возможно, это проблема общества, но футбол не должен с этим мириться. И мы, арбитры, не решаемся это принять. Когда мы обнаружили, что спустя несколько дней об этом никто не говорил, мы хотели сказать, что, нападая на судей, мы разрушаем футбол. Мы должны защищать судей, если хотим защитить футбол», – сказал пресс-атташе профсоюза Оливье Ламарр.
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А футбол от судей не надо защищать? Та дичь, которую они творят, не разрушает игру? За примерами далеко ходить не надо - прямо вчера в самой богатой лиге мира (АПЛ) играют лидеры (Ливерпуль и Арсенал) и судьи в поле на пару с ВАР принимают ключевое решение, которое никто понять не может. Эдегор подыграл себе рукой в штрафной. Это видно со всех ракурсов. Но это почему-то не пенальти!
Они там сейчас придумают, почему пенальти можно было не назначать, но это абсурд! Со всех "понятий" это очевидный момент. И из-за решения судьи Ливерпуль лишился победы и 1-го места в таблице.