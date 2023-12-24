Доннарумма о роли вратаря в «ПСЖ»: «Самая сложная работа. Иногда мы разыгрываем мяч более рискованно – раньше можно было выбросить его рукой»

Джанлуиджи Доннарумма считает игру на вратарской позиции самой сложной в футболе.

«Это самая прекрасная работа, но в то же время самая трудная. Как только голкипер совершает ошибку, все усложняется очень быстро.

Теперь здесь больше тактики, иногда мы более рискованно разыгрываем мяч в пределах вратарской. Раньше можно было, например, выбросить мяч рукой.

[Луис Энрике] – великий тренер, который заставляет свои команды играть хорошо. Он хочет, чтобы его игроки доминировали, все время владели мячом. Он не оказывает давления. Когда вы допускаете ошибку, он говорит, что вы не робот, и это нормально», – сказал Доннарумма.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам