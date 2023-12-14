Кьеллини считает Доннарумму лучшим итальянским футболистом: «Сегодня только он может достичь уровня супертопов. «ПСЖ» – пороховая бочка, в Италии ему было бы проще»

Теги ПСЖ Джорджо Кьеллини лига 1 Франция сборная Италии по футболу Джанлуиджи Доннарумма Футбол

Джорджо Кьеллини оценил уровень Джанлуиджи Доннаруммы.

«Доннарумма сегодня – лучший итальянский футболист. При всем уважении к другим, он обладает самым большим талантом и международным уровнем, он единственный, кто может достичь уровня супертопов.

У него было много взлетов и падений, у него сильный характер благодаря его индивидуальности. Если бы он остался в Италии, ему было бы проще – «ПСЖ» не способствует стабильности, это пороховая бочка.

Джиджо нелегко, но он все равно отличается от других, и это заметно», – сказал бывший защитник сборной Италии в эфире Sky Sport 24.

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19 комментариев
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Ответ Agusha1
Как бы не относились к нему,но Доннарумма действительно лучший итальянский игрок прямо сейчас
это говорит скорее не о величии Доннаруммы, а о том, что нынче в Италии нет лидеров, личностей
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Ответ Agusha1
Как бы не относились к нему,но Доннарумма действительно лучший итальянский игрок прямо сейчас
Даже близко нет, барелла относительно всех итальянских игроков на другом уровне, а доннарумма даже не лучший вратарь итальянский на данный момент, учитывая игру викарио.
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Надо очень не любить Бареллу, чтобы назвать Доннарумму лучшим итальянским игроком. Он провёл сильное Евро, но в том же ПСЖ по ходу сезона регулярно ошибается
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Ответ RealJon
Нуу, там в Италии для всех проще сейчас чем в других чемпах
А по моему, наоборот. Серия А один из самых ровных и сложных чемпионатов (ну кроме АПЛ, конечно)
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Попахивает тем что долларумма прийдет в юве, если кьеллини будет в руководстве!
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Он даже не лучший итальянский вратарь)
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он очень редко выручает и ошибается в ответстенных матчах, как с Реалом
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А ему не надо проще, ему надо выгоднее по зарплате, а в этом с ПСЖ в Италии никто не сравнится.
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Переход в ПСЖ была ошибкой конечно. А по уровню топ
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прямо сейчас лучшим я бы назвал Димарко, в потенциале Кьеза
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Ответ RealJon
Нуу, там в Италии для всех проще сейчас чем в других чемпах
Чем ему в Милане проще то было бы?)
А то тепличный чемп с псж
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Ответ Freak05 Feal
Даже близко нет, барелла относительно всех итальянских игроков на другом уровне, а доннарумма даже не лучший вратарь итальянский на данный момент, учитывая игру викарио.
Всё верно, Викарио сильнее доллара в разы.
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Ответ Maldini Маршалков
Попахивает тем что долларумма прийдет в юве, если кьеллини будет в руководстве!
Ага. Юве всё лето бегало за Лукаку и так и не смогли его подписать, а теперь заберут основного вратаря ПСЖ в расцвете сил? Каким образом? Продадут стадион?
Даже если Доннарумма захочет сменить клуб, то его путь будет один и это АПЛ, у РМ, Барсы, Атлетико всё хорошо с вратарями, а Серия А не потянет. Ну как вариант еще Бавария, но там Нойера собираются ставить пока он ходить не перестанет. Нойер прекрасен, но замену ему даже не пытаются купить.
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