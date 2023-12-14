Кьеллини считает Доннарумму лучшим итальянским футболистом: «Сегодня только он может достичь уровня супертопов. «ПСЖ» – пороховая бочка, в Италии ему было бы проще»
Джорджо Кьеллини оценил уровень Джанлуиджи Доннаруммы.
«Доннарумма сегодня – лучший итальянский футболист. При всем уважении к другим, он обладает самым большим талантом и международным уровнем, он единственный, кто может достичь уровня супертопов.
У него было много взлетов и падений, у него сильный характер благодаря его индивидуальности. Если бы он остался в Италии, ему было бы проще – «ПСЖ» не способствует стабильности, это пороховая бочка.
Джиджо нелегко, но он все равно отличается от других, и это заметно», – сказал бывший защитник сборной Италии в эфире Sky Sport 24.
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А то тепличный чемп с псж
Даже если Доннарумма захочет сменить клуб, то его путь будет один и это АПЛ, у РМ, Барсы, Атлетико всё хорошо с вратарями, а Серия А не потянет. Ну как вариант еще Бавария, но там Нойера собираются ставить пока он ходить не перестанет. Нойер прекрасен, но замену ему даже не пытаются купить.