Кьеллини считает Доннарумму лучшим итальянским футболистом: «Сегодня только он может достичь уровня супертопов. «ПСЖ» – пороховая бочка, в Италии ему было бы проще»

Джорджо Кьеллини оценил уровень Джанлуиджи Доннаруммы.

« сегодня – лучший итальянский футболист. При всем уважении к другим, он обладает самым большим талантом и международным уровнем, он единственный, кто может достичь уровня супертопов.

У него было много взлетов и падений, у него сильный характер благодаря его индивидуальности. Если бы он остался в Италии, ему было бы проще – « » не способствует стабильности, это пороховая бочка.

Джиджо нелегко, но он все равно отличается от других, и это заметно», – сказал бывший защитник сборной Италии в эфире Sky Sport 24.

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