«Старшие отчитывали за проступок, и у одного, видимо, от стресса остановилось сердце». Дурасов о самой страшной истории из детства

Теги премьер-лига Россия телевидение Матч ТВ Winline Медиалига Сергей Дурасов Матч ТВ Футбол

Сергей Дурасов рассказал о жуткой истории из юности в Казани.

«Каждый день мы с уличными пацанами играли в футбол. Раз в день приходил старший и предлагал: «Ребята, пойдем на сбор». Сборы показаны даже в сериале. Если кратко – собираются все возраста уличных парней и обсуждают дела. В нашем случае сборы проходили на небольшом пространстве рядом с рынком.


В один из дней мы гоняем мяч, приходит старший, зовет на сбор. Ушли трое, а возвращаются двое – третьего несут на руках. Мертвого. Этих парней старшие отчитывали за проступок, и у одного, видимо, от стресса остановилось сердце. Его точно не били. Следов ударов не было.


Парню где-то 14 лет было. Представьте: вы знаете человека всю сознательную жизнь, с утра сгоняли на речку искупаться, пошли играть в футбол, а через час помогаете нести его тело домой к маме. Я в подъезд не заходил, до квартиры его несли самые близкие друзья.


Сейчас я понимаю, что самое страшное – как мы отнеслись к той ситуации. Нам показалось, что это будничная истории. Мы не стали по-другому относиться к старшим, которые довели парня до смерти. На следующий день мы играли в футбол. Несчастный случай и все тут», – рассказал комментатор телеканала и участник медиафутбольного клуба «Матч ТВ».

«Ушли трое, а возвращаются двое – третьего несут на руках. Мертвого». Сергей Дурасов вспоминает криминальную Казань
 

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15 комментариев
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что этот клоун 92года весь день басни какие-то льет? скоро будет рассказывать как манку в садике ил
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Может хватит уже этих сказок от хрен знает кого?
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Да в то время уже не было никаких сборов. 92 года рождения, он с тоски гонит, все как разум потеряли с этим сериалом
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скажите Дурасову, что сериал уже закончился...его влажные придуманные воспоминания интересны только его психологу и тёще, которая должна знать, когда ее дочери соскакивать от этого кренделя..
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Ответ Дядя ТУРА
что этот клоун 92года весь день басни какие-то льет? скоро будет рассказывать как манку в садике ил
Пацанчик выжил в 90е. родился в 92))
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+7
Сколько можно в ленте его постить и кто это, з….ли уже
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"Сейчас я понимаю, что самое страшное – как мы отнеслись к той ситуации"

Хорошо, что он сейчас так думает. А для многих нормой осталась вот так первая реакция.
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Несёт чушь собачью. Чтобы у 14-летнего парня остановилось сердце от страха. Описаться мог, ну потерять сознание. Хватит уже этого персонажа здесь постить. Человек явно не в теме.
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более нелепой истории сложно выдумать
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Ему бы сказки о резне в Буче рассказывать. Остановись уже, а то так дойдешь до рассказов как на кол сажали или раскалённое железо в глотку заливали. Ну и клован. ахах
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