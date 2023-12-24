«Старшие отчитывали за проступок, и у одного, видимо, от стресса остановилось сердце». Дурасов о самой страшной истории из детства

Сергей Дурасов рассказал о жуткой истории из юности в Казани.

«Каждый день мы с уличными пацанами играли в футбол. Раз в день приходил старший и предлагал: «Ребята, пойдем на сбор». Сборы показаны даже в сериале. Если кратко – собираются все возраста уличных парней и обсуждают дела. В нашем случае сборы проходили на небольшом пространстве рядом с рынком.



В один из дней мы гоняем мяч, приходит старший, зовет на сбор. Ушли трое, а возвращаются двое – третьего несут на руках. Мертвого. Этих парней старшие отчитывали за проступок, и у одного, видимо, от стресса остановилось сердце. Его точно не били. Следов ударов не было.



Парню где-то 14 лет было. Представьте: вы знаете человека всю сознательную жизнь, с утра сгоняли на речку искупаться, пошли играть в футбол, а через час помогаете нести его тело домой к маме. Я в подъезд не заходил, до квартиры его несли самые близкие друзья.



Сейчас я понимаю, что самое страшное – как мы отнеслись к той ситуации. Нам показалось, что это будничная истории. Мы не стали по-другому относиться к старшим, которые довели парня до смерти. На следующий день мы играли в футбол. Несчастный случай и все тут», – рассказал комментатор телеканала и участник медиафутбольного клуба « ».

«Ушли трое, а возвращаются двое – третьего несут на руках. Мертвого». Сергей Дурасов вспоминает криминальную Казань

