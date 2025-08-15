Захарян включен в заявку «Сосьедада» на матч с «Валенсией»
Арсен Захарян может сыграть с «Валенсией».
Российский полузащитник вошел в заявку «Реал Сосьедад» на матч 1-го тура Ла Лиги.
Недавно Захарян вернулся к тренировкам в общей группе. Напомним, в июле Арсен не поехал с командой в турне в Японию из-за вируса, ранее у него были проблемы с камбаловидной мышцей.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети «Реал Сосьедад»
