Кастельянос – главная цель «Зенита» в атаку. «Лацио» не хочет продавать аргентинца (Николо Скира)
Валентин Кастельянос заинтересовал «Зенит».
26-летний нападающий «Лацио» является главной целью петербургского клуба на усиление позиции форварда, сообщил журналист Николо Скира.
«Зенит» готов сделать выгодное предложение, но итальянская команда не собирается продавать футболиста, поскольку в это трансферное окно не сможет подписать нападающего на замену.
Контракт игрока с римлянами рассчитан до 30 июня 2028 года.
В прошлом сезоне Валентин Кастельянос забил 10 голов и сделал 3 результативных передачи в 29 матчах Серии А. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Николо Скиры
