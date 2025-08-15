Кастельянос – главная цель «Зенита» в атаку. «Лацио» не хочет продавать аргентинца (Николо Скира)

Валентин Кастельянос заинтересовал «Зенит».

26-летний нападающий «Лацио » является главной целью петербургского клуба на усиление позиции форварда, сообщил журналист Николо Скира.

«Зенит » готов сделать выгодное предложение, но итальянская команда не собирается продавать футболиста, поскольку в это трансферное окно не сможет подписать нападающего на замену.

Контракт игрока с римлянами рассчитан до 30 июня 2028 года.

В прошлом сезоне Валентин Кастельянос забил 10 голов и сделал 3 результативных передачи в 29 матчах Серии А. Его статистику можно изучить по ссылке .