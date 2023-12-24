«Пацаны с улицы косили от армии. Они при мне во дворе ломали себе руки». Дурасов об улицах Казани его детства

Сергей Дурасов вспоминает истории из детства в Казани.

«После появления сериала все подхватили слово «чушпан». Персонажи «Слово пацана» делятся по иерархии на чушпанов и уличных. В сериале чушпанами называют парней, которые не имеют отношения к улице.

В моем подростковом возрасте «чушпан» значило, что человек – лох. Было так: обычные пацаны, пацаны с улицы и лохи (или чушпаны). Были и «загашенные», но это редкость.

Еще одна история из того времени – как старшие пацаны с улицы косили от армии. Они при мне во дворе ломали себе руки. Таким давали отсрочку.

Ломать руку больно, даже если ты с улицы. Они нашли смягчающий боль способ. Набирали песок в алюминиевые ведра и засовывали туда руку. Далее просили кого-то сильного (а лучше всего – в жестких военных ботинках) с разбега пнуть ведро.

То ли от вибрации, то ли от силы удара рука ломалась. Но почти без боли, потому что рука сразу фиксировалась в песке», – рассказал комментатор телеканала и участник медиафутбольного клуба « ».

«Ушли трое, а возвращаются двое – третьего несут на руках. Мертвого». Сергей Дурасов вспоминает криминальную Казань