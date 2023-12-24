«Пацаны с улицы косили от армии. Они при мне во дворе ломали себе руки». Дурасов об улицах Казани его детства
Сергей Дурасов вспоминает истории из детства в Казани.
«После появления сериала все подхватили слово «чушпан». Персонажи «Слово пацана» делятся по иерархии на чушпанов и уличных. В сериале чушпанами называют парней, которые не имеют отношения к улице.
В моем подростковом возрасте «чушпан» значило, что человек – лох. Было так: обычные пацаны, пацаны с улицы и лохи (или чушпаны). Были и «загашенные», но это редкость.
Еще одна история из того времени – как старшие пацаны с улицы косили от армии. Они при мне во дворе ломали себе руки. Таким давали отсрочку.
Ломать руку больно, даже если ты с улицы. Они нашли смягчающий боль способ. Набирали песок в алюминиевые ведра и засовывали туда руку. Далее просили кого-то сильного (а лучше всего – в жестких военных ботинках) с разбега пнуть ведро.
То ли от вибрации, то ли от силы удара рука ломалась. Но почти без боли, потому что рука сразу фиксировалась в песке», – рассказал комментатор телеканала и участник медиафутбольного клуба «Матч ТВ».
«Ушли трое, а возвращаются двое – третьего несут на руках. Мертвого». Сергей Дурасов вспоминает криминальную Казань
Да ему даже в 2000 году было всего лишь 8 лет.
Только дату 18 января указывает в ВК
Про пацанов рассказывает, а сам чушпан пелёночный.
P.s. слышал историю про чувака, который проглотил монету, через некоторое время запил ее лимонным соком, в результате сотворил себе язву и таким образом не пошел в армию. Рисковый парень
Есть вполне другие более разумные способы и методы откосить. Но тут уже как говориться, на что мозгов хватит...
https://sport.business-gazeta.ru/article/233877
Дата рождения 18 января 1992 года.