«Пацаны с улицы косили от армии. Они при мне во дворе ломали себе руки». Дурасов об улицах Казани его детства

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Сергей Дурасов вспоминает истории из детства в Казани.

«После появления сериала все подхватили слово «чушпан». Персонажи «Слово пацана» делятся по иерархии на чушпанов и уличных. В сериале чушпанами называют парней, которые не имеют отношения к улице.

В моем подростковом возрасте «чушпан» значило, что человек – лох. Было так: обычные пацаны, пацаны с улицы и лохи (или чушпаны). Были и «загашенные», но это редкость. 

Еще одна история из того времени – как старшие пацаны с улицы косили от армии. Они при мне во дворе ломали себе руки. Таким давали отсрочку.

Ломать руку больно, даже если ты с улицы. Они нашли смягчающий боль способ. Набирали песок в алюминиевые ведра и засовывали туда руку. Далее просили кого-то сильного (а лучше всего – в жестких военных ботинках) с разбега пнуть ведро.

То ли от вибрации, то ли от силы удара рука ломалась. Но почти без боли, потому что рука сразу фиксировалась в песке», – рассказал комментатор телеканала и участник медиафутбольного клуба «Матч ТВ».

«Ушли трое, а возвращаются двое – третьего несут на руках. Мертвого». Сергей Дурасов вспоминает криминальную Казань

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13 комментариев
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Время дурасовских историй
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Какого времени, если Дурасов 1992 года рождения? О))
Да ему даже в 2000 году было всего лишь 8 лет.
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Ответ Ярик01
Какого времени, если Дурасов 1992 года рождения? О)) Да ему даже в 2000 году было всего лишь 8 лет.
В том то и дело...
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Какого года рождения этот дурачок?

Только дату 18 января указывает в ВК
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Ответ igls54
Время дурасовских историй
А для чего такие жертвы тогда?
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Ответ Ярик01
Какого времени, если Дурасов 1992 года рождения? О)) Да ему даже в 2000 году было всего лишь 8 лет.
Получается не красиво поступил.
Про пацанов рассказывает, а сам чушпан пелёночный.
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Как хорошо, что сейчас ничего подобного не повторяется
P.s. слышал историю про чувака, который проглотил монету, через некоторое время запил ее лимонным соком, в результате сотворил себе язву и таким образом не пошел в армию. Рисковый парень
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Истории от паркетного мальчика про лютые 90-ые и опасные улицы.
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И сколько таких идиотов… дурасовых
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В мире животных.
Есть вполне другие более разумные способы и методы откосить. Но тут уже как говориться, на что мозгов хватит...
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Ответ Wiley Fox
Какого года рождения этот дурачок? Только дату 18 января указывает в ВК
В 2019 году ему было 27 лет.
https://sport.business-gazeta.ru/article/233877
Дата рождения 18 января 1992 года.
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