Агбонлахор считает, что капитаном «Арсенала» должен быть Райс, а не Эдегор: «Мартин не показывал должного уровня в прошлом сезоне. У Деклана есть нужные качества, он поведет команду»

Габриэль Агбонлахор считает, что капитаном «Арсенала» должен быть Деклан Райс.

Ранее бывший защитник «канониров» Тони Адамс призвал Микела Артету сменить капитана команды: «Артета не выиграет АПЛ с Эдегором в роли капитана. Я вижу в этой роли Райса, он подходящий вариант».

С этим мнением согласился бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор.

«Скажу «аминь», потому что в прошлом сезоне Эдегор не показывал должного уровня. Мне кажется, все чаще в прошлом сезоне Эдегора снимали с игры, когда «Арсеналу » был нужен гол, и я согласен [с Адамсом].

Деклан Райс будет играть в каждом матче, у него есть качества капитана, он поведет команду за собой, и это, возможно, снимет часть давления с Эдегора и поможет ему вернуться к той форме, которую он демонстрировал пару сезонов назад. Думаю, в глубине души Микель Артета с этим согласен», – сказал Агбонлахор в эфире talkSPORT.