«Тогда во дворах была дисциплина, порядок. Один раз на эмоциях сказал что-то грубое – подошли и дали по лицу». Дурасов о детстве в Казани

Теги Матч ТВ Winline Медиалига Сергей Дурасов Матч ТВ Медиафутбол

Сергей Дурасов рассказал о положительных моментах из его детства в Казани.

«Те времена только про плохое? Уверен, что нет.

Тогда во дворах был порядок, дисциплина. Ты выходишь гулять и понимаешь, что есть правила, которые нельзя нарушать.  В первую очередь, нужно следить за языком. В те времена все разговаривали правильно. Думали перед тем, как говорить. Это главное положительное отличие.

Что бывало с теми, кто не следит за языком? Расскажу на своем примере. Один раз на эмоциях сказал что-то грубое – подошли спустя время и спрашивают: «Ты вот это сказал? Было?» – «Было». И дали по лицу. Потом, когда встал, говорят: «Понял?» – «Понял». И больше никто во дворе не говорил ничего похожего. Понимали, что за это можно получить. Довольно доходчивые уроки жизни», – рассказал комментатор телеканала и участник медиафутбольного клуба «Матч ТВ».

«Ушли трое, а возвращаются двое – третьего несут на руках. Мертвого». Сергей Дурасов вспоминает криминальную Казань

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9 комментариев
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Армия, тюрьма и криминальная улица наши главные драйверы укрепления "дисциплины и порядка", то бишь скрепы, - добавил Дурасов.
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Да сколько можно. Оказывается все такие авторитеты и криминалисты. Расскажу случай из жизни в 90е малым) Был у нас такой умник во дворе,лет в 15 где-то нож-бабочку достал, выпендривался. Мамка его узнала про это, что перед другими малыми вертит этой бабочкой - при всех во дворе отшлёпала с криками какой он сказочный д и чтоб не маялся фигнёй ...
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Это уже фарс
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🤦
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Быдло, извениите, но это так
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Ну зачем врать-то. Не было никакой чести. Как дети, чесслово.
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"Основой фамилии Дурасов послужило мирское имя Дурас. Мирское имя Дурас имеет значение «дурной», «плохой», «некрасивый», «глупый»".
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Жаль сейчас по лицу не дают на матч тв за херню, которую они несут. В том числе и он
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Про дисциплину и порядок - это перебор, конечно, от недалёкости господина Дурасова, но за словами раньше больше следили - это факт.
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