«Тогда во дворах была дисциплина, порядок. Один раз на эмоциях сказал что-то грубое – подошли и дали по лицу». Дурасов о детстве в Казани

Сергей Дурасов рассказал о положительных моментах из его детства в Казани.

«Те времена только про плохое? Уверен, что нет.

Тогда во дворах был порядок, дисциплина. Ты выходишь гулять и понимаешь, что есть правила, которые нельзя нарушать. В первую очередь, нужно следить за языком. В те времена все разговаривали правильно. Думали перед тем, как говорить. Это главное положительное отличие.

Что бывало с теми, кто не следит за языком? Расскажу на своем примере. Один раз на эмоциях сказал что-то грубое – подошли спустя время и спрашивают: «Ты вот это сказал? Было?» – «Было». И дали по лицу. Потом, когда встал, говорят: «Понял?» – «Понял». И больше никто во дворе не говорил ничего похожего. Понимали, что за это можно получить. Довольно доходчивые уроки жизни», – рассказал комментатор телеканала и участник медиафутбольного клуба «Матч ТВ».

«Ушли трое, а возвращаются двое – третьего несут на руках. Мертвого». Сергей Дурасов вспоминает криминальную Казань