Артета о борьбе за титул АПЛ: «У «Арсенала» больше всех очков в лиге за три последних сезона. Если копать, копать и копать, то однажды найдешь золото»

Микель Артета высказался о давлении на «Арсенал» в борьбе за титул АПЛ.

В первом туре нового сезона чемпионата «канониры» сыграют против «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет 17 августа.

«Если продолжать копать, копать и еще раз копать, то однажды найдешь золото. Этому меня учили всю жизнь.

В сумме мы набрали больше всех очков за последние три сезона, чем любая другая команда в АПЛ . Это говорит о нашей стабильности.

Теперь нужно добиться того же – только за один сезон», – сказал главный тренер «Арсенала » Микель Артета .

В сезоне-2022/23 лондонский клуб набрал 84 очка, в сезоне – 2023/24 – 89, в сезоне-2024/25 – 74.