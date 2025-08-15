Артета о борьбе за титул АПЛ: «У «Арсенала» больше всех очков в лиге за три последних сезона. Если копать, копать и копать, то однажды найдешь золото»
Микель Артета высказался о давлении на «Арсенал» в борьбе за титул АПЛ.
В первом туре нового сезона чемпионата «канониры» сыграют против «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет 17 августа.
«Если продолжать копать, копать и еще раз копать, то однажды найдешь золото. Этому меня учили всю жизнь.
В сумме мы набрали больше всех очков за последние три сезона, чем любая другая команда в АПЛ. Это говорит о нашей стабильности.
Теперь нужно добиться того же – только за один сезон», – сказал главный тренер «Арсенала» Микель Артета.
В сезоне-2022/23 лондонский клуб набрал 84 очка, в сезоне – 2023/24 – 89, в сезоне-2024/25 – 74.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?13683 голоса
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
