Мохамед Салах: «Снизьте мою цену в Фэнтези! Чтобы все могли взять меня в свои команды»

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах призвал понизить его цену в Фэнтези.

– Вы большой фанат Фэнтези. Почему фэнтези-менеджерам стоит брать вас в свои команды?

– В первую очередь скажу то, что говорю последние три года каждый раз: пожалуйста, снизьте мою цену, чтобы все могли взять меня. Я уже и в твиттере об этом писал, и в таких видео говорил. Просто понизьте мою цену.

Я теперь самый дорогой. Нет, сделайте нападающих самыми дорогими! Холанд должен быть самым дорогим, Исак должен быть самым дорогим, но не вингер.

Почему люди берут меня? Думаю, я приношу хорошие очки, гарантированные очки, – сказал Салах .

В официальном Фэнтези АПЛ египтянин стоит 14,5 млн, в Фэнтези АПЛ на Спортсе’’ – 12,5 млн. В обоих турнирах он самый дорогой игрок.

При этом на Спортсе’’ он не входит в топ-5 по популярности, лидирует полузащитник «Челси » Коул Палмер .

Создать свою команду в Фэнтези АПЛ (и взять Салаха – или не взять Салаха) нужно до 22:00 мск в пятницу, 15 августа, когда «Ливерпуль » откроеет новый сезон.