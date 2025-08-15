Мохамед Салах: «Снизьте мою цену в Фэнтези! Чтобы все могли взять меня в свои команды»
– Вы большой фанат Фэнтези. Почему фэнтези-менеджерам стоит брать вас в свои команды?
– В первую очередь скажу то, что говорю последние три года каждый раз: пожалуйста, снизьте мою цену, чтобы все могли взять меня. Я уже и в твиттере об этом писал, и в таких видео говорил. Просто понизьте мою цену.
Я теперь самый дорогой. Нет, сделайте нападающих самыми дорогими! Холанд должен быть самым дорогим, Исак должен быть самым дорогим, но не вингер.
Почему люди берут меня? Думаю, я приношу хорошие очки, гарантированные очки, – сказал Салах.
В официальном Фэнтези АПЛ египтянин стоит 14,5 млн, в Фэнтези АПЛ на Спортсе’’ – 12,5 млн. В обоих турнирах он самый дорогой игрок.
При этом на Спортсе’’ он не входит в топ-5 по популярности, лидирует полузащитник «Челси» Коул Палмер.
Создать свою команду в Фэнтези АПЛ (и взять Салаха – или не взять Салаха) нужно до 22:00 мск в пятницу, 15 августа, когда «Ливерпуль» откроеет новый сезон.