У «Челси» 3 поражения в 4 последних матчах АПЛ

«Челси» проиграл 3 матча из 4 последних в АПЛ.

В воскресенье команда тренера уступила «Вулверхэмптону» (1:2) в рамках чемпионата Англии.

До этого « » проигрывал «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Эвертону» (0:2). Была также одна победа – над «Шеффилдом» (2:0).

На данный момент «Челси» по-прежнему занимает 10-е место в таблице, набрав 22 очка.

Дальше – домашняя игра с «Кристал Пэлас» 27 декабря.

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