У «Челси» 3 поражения в 4 последних матчах АПЛ
«Челси» проиграл 3 матча из 4 последних в АПЛ.
В воскресенье команда тренера Маурисио Почеттино уступила «Вулверхэмптону» (1:2) в рамках чемпионата Англии.
До этого «Челси» проигрывал «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Эвертону» (0:2). Была также одна победа – над «Шеффилдом» (2:0).
На данный момент «Челси» по-прежнему занимает 10-е место в таблице, набрав 22 очка.
Дальше – домашняя игра с «Кристал Пэлас» 27 декабря.
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Он то еще более менее выглядит в этом Челси.
А вот Джексоны, Брои, Бадиашили, Дисаси, Угочуквы - это мусор уровня Лутона.
Тем более Стерлинг и сам развалился после этого, что толку было его на поле держать
Клоуны, пол года "изучали тренерский рынок", чтобы назначить лoха с убитой напрочь менталкой.А Почу нужно было еще в 2019 после финала к психиатру записаться, если до сих пор не переварил.
1. Начинаем игру хорошо, порем убойные моменты.
2. Пропускаем из-за тупой ошибки/со стандарта.
3. Бегаем в панике с мячом перед штрафной соперника, не доводя атаку до удара по воротам.
4. Начинаем терять мяч в глупых ситуациях при переходе из обороны в атаку.
5. Эти ошибки приводят к еще 1-3 пропущенным мячам.
Вывод: надо в следующие два ТО еще пару лярдов слить на игроков, которые мяч остановить не могут!
Один мяч сегодня пнул, один за симуляцию получил.
Все что нужно знать об уровне организованности в этой горе команде.
А тогда когда все поняли, что Челси лузер.
Так что не надо.