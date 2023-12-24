У «Челси» 3 поражения в 4 последних матчах АПЛ

Теги Челси премьер-лига Англия Вулверхэмптон Маурисио Почеттино Футбол

«Челси» проиграл 3 матча из 4 последних в АПЛ.

В воскресенье команда тренера Маурисио Почеттино уступила «Вулверхэмптону» (1:2) в рамках чемпионата Англии.

До этого «Челси» проигрывал «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Эвертону» (0:2). Была также одна победа – над «Шеффилдом» (2:0).

На данный момент «Челси» по-прежнему занимает 10-е место в таблице, набрав 22 очка.

Дальше – домашняя игра с «Кристал Пэлас» 27 декабря.

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82 комментария
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Крутая команда.. чисто поржать)
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Ответ Hong Kil
Как я понял, в Челси сейчас задача номер один, это оправдать покупку Мудрика. Т.е. результаты сейчас не важны, а важно научить Мудрика игры в футбол.
Причем тут Мудрик вообще?
Он то еще более менее выглядит в этом Челси.
А вот Джексоны, Брои, Бадиашили, Дисаси, Угочуквы - это мусор уровня Лутона.
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Как я понял, в Челси сейчас задача номер один, это оправдать покупку Мудрика. Т.е. результаты сейчас не важны, а важно научить Мудрика игры в футбол.
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Грустно видеть этот Челси, с акачуквами и чуквумэками. Их для прикола что ли покупали? Команда тратит фантастические деньги, и не может укомплектовать нормальный состав.
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Ответ Shuller18
Да ладно тебе, все могут накосячить. Тем более, Рахим до того момента классный матч выдал и создал несколько хороших возможностей для партнеров, да и по итогу на его счету ассист.
Он должен был его приструнить, чисто ради того, чтобы всем показать, что команда важнее ЧСВ.Это тренерская аксиома, понятная даже в саратовском Соколе.Никто не говорит, чтобы отправили его в дубль или продали, но за такое нужно наказывать, чисто чтобы власть тренеру укрепить.Ничего бы не случилось, уйди Стерлинг в перерыве и выйди на замену в следующем матче.

Тем более Стерлинг и сам развалился после этого, что толку было его на поле держать
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Ответ Typizza
Абрамович и его команда умели делать вещи с Челси, Боули ещё учится нужно. Вроде бы и денег туча, а не работает, потому что команды у него нет. Роман бы Поча уже давно уволил, чего ждут- непонятно.
С таким обилием беспорядочных трансферов ни один тренер не вывезет
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За сегодняшнюю игру Стерлинга надо на "банку" до конца сезона сажать
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Ответ Amalfitano
Пора возвращать Лэмпарда. Он то точно не испортит игру. Или испортит?))
Идеальное время сейчас назначить Лэмпса - в прошлом сезоне опоздали и не успели в чемпионшип
+7
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+7
Ответ Мукунку хороший
Крутая команда.. чисто поржать)
Фк мем как никак)
+7
-2
+5
Пончетиньо не отстает от 7хага,тоже хочет побить все антирекорды
+9
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+4
2:1 с волками, але
+5
-1
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За такое бы Стерлинга даже мямля Поттер усадил бы в перерыве.Почеттино еще хуже оказался.

Клоуны, пол года "изучали тренерский рынок", чтобы назначить лoха с убитой напрочь менталкой.А Почу нужно было еще в 2019 после финала к психиатру записаться, если до сих пор не переварил.
+5
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Я уже предвижу группу в суперлиге, мю барса челси ….
+4
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Нельзя проводить Суперлигу без Челси и МЮ.
+6
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Ответ Гол в девятину
Он должен был его приструнить, чисто ради того, чтобы всем показать, что команда важнее ЧСВ.Это тренерская аксиома, понятная даже в саратовском Соколе.Никто не говорит, чтобы отправили его в дубль или продали, но за такое нужно наказывать, чисто чтобы власть тренеру укрепить.Ничего бы не случилось, уйди Стерлинг в перерыве и выйди на замену в следующем матче. Тем более Стерлинг и сам развалился после этого, что толку было его на поле держать
За такое сразу нужно снимать,они не за спасибо играют.
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+4
эхх нет Моуринью чтобы разпиздел всех
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0
+3
Ответ Мукунку хороший
Крутая команда.. чисто поржать)
порнопародия на футбольную команду
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+3
Ответ GibsonFlyingV
С таким обилием беспорядочных трансферов ни один тренер не вывезет
Я и говорю, что менеджмента нет.
+4
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Сезон Челси:
1. Начинаем игру хорошо, порем убойные моменты.
2. Пропускаем из-за тупой ошибки/со стандарта.
3. Бегаем в панике с мячом перед штрафной соперника, не доводя атаку до удара по воротам.
4. Начинаем терять мяч в глупых ситуациях при переходе из обороны в атаку.
5. Эти ошибки приводят к еще 1-3 пропущенным мячам.
Вывод: надо в следующие два ТО еще пару лярдов слить на игроков, которые мяч остановить не могут!
+3
-1
+2
Абрамович и его команда умели делать вещи с Челси, Боули ещё учится нужно. Вроде бы и денег туча, а не работает, потому что команды у него нет. Роман бы Поча уже давно уволил, чего ждут- непонятно.
+6
-4
+2
Нкунку уже, наверное, 1000 раз подумал: «Чёрт, куда я попал?»
+2
0
+2
даже не знаю, кто главный генератор мемов: чипси или маню
+5
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Следующий матч пропускают Палмер и Стерлинг из-за перебора желтых.
Один мяч сегодня пнул, один за симуляцию получил.

Все что нужно знать об уровне организованности в этой горе команде.
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+2
если мю не побеждать - всерьез расчитывать на очки против эвертона и вулверхэмптона глупо
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А кто-то сомневался что Почеттино слабый и мягкотелый тренер? Такой сброд только морально сильный коуч может собрать
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То ли Почеттино не подходит, то ли лыжи не едут. Столько денег вбухано, а отдача на том же уровне. Но уж точно не стоит Почеттино трогать и надо дать работать ибо после этих всех "реформ" Челси вырулит в лучшем случае ещё через пару лет усердной работы.
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+1
Ответ Typizza
Абрамович и его команда умели делать вещи с Челси, Боули ещё учится нужно. Вроде бы и денег туча, а не работает, потому что команды у него нет. Роман бы Поча уже давно уволил, чего ждут- непонятно.
Абрамович Выиграл ЛЧ не в 2000-х годах. когда кучу бабла влил.
А тогда когда все поняли, что Челси лузер.
Так что не надо.
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Я думаю Поч в а…уе от такого успеха (состава, менеджмента, результатов, игры и прочих не менее интересных тем). ))
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Нет слов, одни маты
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нужно поменять почетино на тренера газ мясо, очень хочется их ударить
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