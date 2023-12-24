Каррера о России: «Я бы с удовольствием вернулся. Если у клуба есть амбиции, я бы согласился»

Теги Спартак премьер-лига Россия Массимо Каррера Футбол

Массимо Каррера готов возглавить российский клуб.

«Пока интересных предложений у меня не было, и я вернусь к тренерской деятельности только тогда, когда будут предложены подходящие условия!

Работа в РПЛ? Я бы с удовольствием вернулся в Россию! Если у клуба есть планирование и амбиции, я бы без проблем согласился». – сказал бывший тренер «Спартака».

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10 комментариев
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Ответ Штаны Габора Кирая
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ахаха, Пилипчуку, да
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да тут за амбициями Мостовой уже в очереди стоит...
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Ответ ss_podonok
вот кого в сочи надо было
Да, под него и планирование и амбиции бы нашли
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Чуть раньше и можно было бы в Динамо
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Ответ Штаны Габора Кирая
Комментарий скрыт
Там все хорошо сработали, не стоит забывать и Родионова, который состав хороший собрал и игроки практически сразу заиграли.
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Ответ Штаны Габора Кирая
Что не так? Итальянский уголовник точно не главный творец успеха, это ясно по его дальнейшей карьере.
основной творец это Жуков, а команда и тренерский штаб просто прыгнули выше головы
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