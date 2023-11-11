Нигматуллин о Каррере в «Спартаке»: «В чемпионский сезон все сошлось – от того самого багажа Аленичева до работы всего клуба»

Руслан Нигматуллин высказался о Массимо Каррере и «Спартаке».

– Давление со стороны СМИ и болельщиков могут повлиять на Абаскаля?

– Играть, тренировать и работать в «Спартаке» крайне сложно, я говорю вам это как бывший игрок команды. «Спартак» никого не оставляет равнодушным.

Но есть в этом и большой плюс, если ты побеждаешь, как Массимо Каррера, то становишься народным любимцем навсегда. Нужно абсолютно соответствовать высокому уровню нагрузки и психологическому давлению. Мало кому удалось это выдержать.

– Кстати, о Каррере. Может, «Лукойлу» стоит вернуть его?

– Для того, чтобы Каррера успешно вернулся в «Спартак», нужно сначала поработать над багажом Аленичева, на котором он успешно выкатил. Не думаю, что Каррера стал меньше разбираться в футболе, но тренер должен поддерживать активность в работе, а у Карреры, к сожалению, уже давно нет опыта.

Чемпионство со «Спартаком» так и осталось его единственным достижением. Не хочу принижать достоинств Карреры, но в чемпионский сезон все сошлось – от того самого багажа Аленичева до работы всего «Спартака», – сказал экс-игрок сборной России.

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