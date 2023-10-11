Зидан, Дель Пьеро, Конте, Давидс, Манджукич, Каррера, Маркизио поучаствовали в матче легенд «Юве» в честь 100-летия владения клубом семьей Аньелли. Команда Платини выиграла 9:6

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«Ювентус» провел матч легенд в честь 100-летия владения клубом семьей Аньелли.

Мероприятие состоялось на арене «Пала Альпитур» в Турине. В ретроматче в формате 7 на 7 приняли участие две команды, составленные из легенд «Ювентуса». В качестве зрителей на матче присутствовали игроки основной команды «Ювентуса» и Массимилиано Аллегри.

За команду «белых» выступили Анжело Перуцци, Морено Торричелли, Андреа Бардзальи, Марк Юлиано, Клаудио Маркизио, Зинедин Зидан и Алессандро Матри; в запасе были Антонио Конте и Паоло Монтеро. Главным тренером команды был Мишель Платини.

В составе «черных» на поле вышли Марко Сторари, Анджело Ди Ливио, Чиро Феррара, Патрис Эвра, Эдгар Давидс, Марио Манджукич и Алессандро Дель Пьеро; в запасе были Массимо Каррера и Фабрицио Раванелли. Тренерами команды были назначены Джанлука Пессотто и Марчелло Липпи.

Матч завершился со счетом 9:6 в пользу команды «белых».

«Ювентус» принадлежит Аньелли ровно 100 лет. Было все: пули террористов, первый трансфер за деньги и объединение Италии

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

10 комментариев

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Владимир Владимирович
Ответ ADiPin
легенды Матри с Пепе то есть не смущают?)
Такие же пассажиры халявщики) легенды ёпт )
+2
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+1
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Владимир Владимирович
А Эвра куда суётся, за пенсионные пару лет в Юве…
+4
-4
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Antonio Conte
Юлиано MVP
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Splin
И без Хвостика??!!!!
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rigobersong
Матри настоящая легенда юве, а не алжирский гопарь из марсельской подворотни!:))
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ADiPin
Ответ Владимир Владимирович
А Эвра куда суётся, за пенсионные пару лет в Юве…
легенды Матри с Пепе то есть не смущают?)
+1
-1
0
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bilbiveter
Ответ Splin
И без Хвостика??!!!!
Он уже слишком старый
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