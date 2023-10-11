Зидан, Дель Пьеро, Конте, Давидс, Манджукич, Каррера, Маркизио поучаствовали в матче легенд «Юве» в честь 100-летия владения клубом семьей Аньелли. Команда Платини выиграла 9:6

«Ювентус» провел матч легенд в честь 100-летия владения клубом семьей Аньелли.

Мероприятие состоялось на арене «Пала Альпитур» в Турине. В ретроматче в формате 7 на 7 приняли участие две команды, составленные из легенд « ». В качестве зрителей на матче присутствовали игроки основной команды «Ювентуса» и .

За команду «белых» выступили , Морено Торричелли, , Марк Юлиано, , Зинедин Зидан и Алессандро Матри; в запасе были Антонио Конте и Паоло Монтеро. Главным тренером команды был Мишель Платини.

В составе «черных» на поле вышли Марко Сторари, Анджело Ди Ливио, Чиро Феррара, Патрис Эвра, Эдгар Давидс, Марио Манджукич и Алессандро Дель Пьеро; в запасе были Массимо Каррера и Фабрицио Раванелли. Тренерами команды были назначены Джанлука Пессотто и Марчелло Липпи.

Матч завершился со счетом 9:6 в пользу команды «белых».

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