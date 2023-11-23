Николай Валуев: «Может, ООН выпустить резолюцию, чтобы МОК руководствовался положениями своей хартии как законом»
Николай Валуев рассказал, какую резолюцию ООН мог бы выпустить в отношении МОК.
Ранее Генассамблея ООН поддержала резолюцию об олимпийском перемирии на период Игр-2024 в Париже.
«Когда говорилось о деньгах, которые [международные федерации] требуют с наших спортсменов, чтобы их проверили, это тоже определенный срез англосаксонского мира, где готовы содрать с тебя деньги за то, чтобы тебя же и проверить. Это круто! Они считают это нормой. Мы этому удивляемся. Это оскорбление! Там будет сделано все, чтобы мы не поехали на Олимпийские игры.
Мы проведем, как бы Международный олимпийский комитет (МОК) и Бах ни не хотели этого, различные международные соревнования с большим количеством спортсменов.
В рамках международного фестиваля молодежи нам тоже надо работать с позиции мягкой силы. Молодежь потом разъедется по миру и расскажет о том, что видела в России. Там будет часть после закрытия, которая будет для иностранцев, что приедут в РФ в рамках фестиваля.
Политика РФ мультимодальна. Мы так же собираемся вести себя и в спорте, но нам будут мешать, противостоять. Выходки украинских спортсменов пытаются показать, что им можно, а нам нет. А резолюция ООН беззуба: она не содержит невозможности преследовать спортсмена по национальному признаку.
Может, ООН попробовать выпустить резолюцию, чтобы МОК руководствовался положениями своей хартии как законом, а не рассматривал ее только как декларацию. Тогда им придется крепко подумать о своих заявлениях. Так как они идут вразрез с этой самой хартией.
Европа загнивает, но все не загниет никак. Давайте оставим этим странам сжирать друг друга. Политики там говорят конъюнктурные вещи. Давайте не мешать этим странам гнить. Главное, чтобы они к нам не лезли и не мешали.
Мы должны последовательно создавать международные институты в виде соревнований, основанных на вновь создаваемых или созданных международных организациях, в которые входит большая часть мира по народонаселению, чем западный мир», – сказал депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев.
Политики там говорят конъюнктурные вещи.
Давайте не мешать этим странам гнить. Главное, чтобы они к нам не лезли и не мешали.»
Блин, он же серьёзно всё сказал🤯🤯🤯
Какой дикий стыд, я как житель Германии говорю, что я миллионер, по сравнению со средним классом России
Только недавно были опубликованы данные, среднее немецкое домохозяйство имеет примерно 320 000€….
Загниваем)))
УК РФ Статья 353. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны
Валуев не поверит, но у нас заказчик проверяет наших работников перед допуском на объект, а потом выставляет нам за это счет. 200 рублей за человека. Дело происходит в Москве. Очевидное - невероятное, Николай Сергеевич!
Зато он знает слово "мультимодальность" (я, например, не знаю, ну на то он и депутат) и уже догадывается, что Европа будет гнить очень долго, может, еще всех нас перегниет.
>>она не содержит невозможности преследовать спортсмена по национальному признаку.
а вот отличать национальность от гражданства пока не научился. Не все граждане России, страдающие от ограничений МОК, русские, и далеко не все русские являются гражданами России. Учись, Коля, учись, учиться никогда не поздно.
Дети-старшая дочь замужем за русским немцем, 2 детей, беременна третьим, сын женат на местной немочке, тоже ждём пополнения.
Что ваших одурманенных пропагандой головах?Привести тебе статистику разводов в Германии и в России?Сильно удивишься, насколько ничтожны семейные ценности у вас.Именно у вас!!!