Николай Валуев: «Может, ООН выпустить резолюцию, чтобы МОК руководствовался положениями своей хартии как законом»

Теги Николай Валуев Томас Бах ООН Политика Бокс/MMA/UFC

Николай Валуев рассказал, какую резолюцию ООН мог бы выпустить в отношении МОК.

Ранее Генассамблея ООН поддержала резолюцию об олимпийском перемирии на период Игр-2024 в Париже.

«Когда говорилось о деньгах, которые [международные федерации] требуют с наших спортсменов, чтобы их проверили, это тоже определенный срез англосаксонского мира, где готовы содрать с тебя деньги за то, чтобы тебя же и проверить. Это круто! Они считают это нормой. Мы этому удивляемся. Это оскорбление! Там будет сделано все, чтобы мы не поехали на Олимпийские игры.

Мы проведем, как бы Международный олимпийский комитет (МОК) и Бах ни не хотели этого, различные международные соревнования с большим количеством спортсменов.

В рамках международного фестиваля молодежи нам тоже надо работать с позиции мягкой силы. Молодежь потом разъедется по миру и расскажет о том, что видела в России. Там будет часть после закрытия, которая будет для иностранцев, что приедут в РФ в рамках фестиваля.

Политика РФ мультимодальна. Мы так же собираемся вести себя и в спорте, но нам будут мешать, противостоять. Выходки украинских спортсменов пытаются показать, что им можно, а нам нет. А резолюция ООН беззуба: она не содержит невозможности преследовать спортсмена по национальному признаку.

Может, ООН попробовать выпустить резолюцию, чтобы МОК руководствовался положениями своей хартии как законом, а не рассматривал ее только как декларацию. Тогда им придется крепко подумать о своих заявлениях. Так как они идут вразрез с этой самой хартией.

Европа загнивает, но все не загниет никак. Давайте оставим этим странам сжирать друг друга. Политики там говорят конъюнктурные вещи. Давайте не мешать этим странам гнить. Главное, чтобы они к нам не лезли и не мешали.

Мы должны последовательно создавать международные институты в виде соревнований, основанных на вновь создаваемых или созданных международных организациях, в которые входит большая часть мира по народонаселению, чем западный мир», – сказал депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев.

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35 комментариев

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Андрей Леонов
Может заодно они примут закон, по которому конституция и законы в московии будут соблюдаться? Ну чтобы два раза не вставать.
+33
-8
+25
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Санитар-волк
Интересно, а чтобы диктаторы не переписывали под себя конституции, тоже нужно постановление ООН? И как там насчёт нападений на соседей?
+16
-2
+14
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Sergey Arutyunov
от думских разработчиков закона, по которому нельзя будет активировать сим-карту без проверки паспортных данных в мвд. но все туда же. хотят свои законотворческие идеи внедрить
+11
-2
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Dura Ace Di2
«Европа загнивает, но все не загниет никак. Давайте оставим этим странам сжирать друг друга.
Политики там говорят конъюнктурные вещи.
Давайте не мешать этим странам гнить. Главное, чтобы они к нам не лезли и не мешали.»

Блин, он же серьёзно всё сказал🤯🤯🤯
Какой дикий стыд, я как житель Германии говорю, что я миллионер, по сравнению со средним классом России
Только недавно были опубликованы данные, среднее немецкое домохозяйство имеет примерно 320 000€….
Загниваем)))
+13
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Аврал
Ответ в дамках
Помню резолюция ООН гласила не нападать на Ирак. Что сделали с этой бамажкой америконцы? Правильно, сходили с ней в туалет. И щас сходят, ежели чего.
ООН издаёт кучу резолюций,всем на...ть.России тоже.Там пиплу главное сидеть в Нью-Йорке и получать деньги.ООН мёртв.
+8
-1
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MoRo
УК РФ Статья 278. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти
УК РФ Статья 353. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны
+8
-1
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Аврал
Валуев знает слово мультимодальность?Да ни в жисть не поверю..
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Биомеханоид
Любое высказывание публичного человека можно прекращать воспринимать после "англосаксы"
+6
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Vlad Zakirov
Депутат говорит о законах, смешно. Вождь сказал что разбаловали всех, слишком много прав, нужно оставить одни обязанности -любить и умереть за власть
+5
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Андрей Леонов
Ответ ion14021990@yandex.ru
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нет, я имел в виду весь бантустан. А кстати подпись у тебя прикольная. Вообще ты огонек.
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Dura Ace Di2
Коля вообще в курсе, что-Англоса́ксы (англ. Anglo-Saxons, нем. Angelsachsen, дат. angelsaksere) — древнегерманские племена англов и саксов, к которым примкнули юты и фризы?
+4
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uchiyamada
>>где готовы содрать с тебя деньги за то, чтобы тебя же и проверить

Валуев не поверит, но у нас заказчик проверяет наших работников перед допуском на объект, а потом выставляет нам за это счет. 200 рублей за человека. Дело происходит в Москве. Очевидное - невероятное, Николай Сергеевич!

Зато он знает слово "мультимодальность" (я, например, не знаю, ну на то он и депутат) и уже догадывается, что Европа будет гнить очень долго, может, еще всех нас перегниет.

>>она не содержит невозможности преследовать спортсмена по национальному признаку.

а вот отличать национальность от гражданства пока не научился. Не все граждане России, страдающие от ограничений МОК, русские, и далеко не все русские являются гражданами России. Учись, Коля, учись, учиться никогда не поздно.
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Заболотный о_О
Николай, в военкомат сходил?
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Oleg Olegov
Что это за шизофазия?
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Аркус
Я понял - Европа гниёт.
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Чёрный тюльпан
Кто-то неделю назад спрашивал, куда пропал Валуев и почему же нет никаких комментариев от нет? Так хотели - получите, похоже читает Спортс Коленька-"чугунная голова", прямо по просьбе трудящихся отработал.
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La Gushka
Потому и названо Хартией, что МОК - ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, там слова "закон" не знают, оно для уголовников. ЗАКОНОДАТЕЛЮ российскому стыдно об этом не знать.
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nmnackjbxkasbk
не стоит забывать, что многое для тебя может сделать и Всемирная Лига Сексуальных Реформ
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vek1 vek1
Если вы не отзовётесь, мы напишем в Спортлото.
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Ярослав Ройс
Ответ Андрей Леонов
Может заодно они примут закон, по которому конституция и законы в московии будут соблюдаться? Ну чтобы два раза не вставать.
с колен?)
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Pertinax Gandi
Когда говорят: "Пишите хоть в ООН", то хотят просто мягко послать. Естественно в ООН, тот кому предлагают, никогда писать не будет. Кроме Валуева.
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KaaTim
Извините, текст читать было лень. Но при любом упоминании ООН начинается изжога. Полностью дискредитировавшая себя организация, не имеющая право на существование из-за своей несостоятельности.
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Андрей Леонов
Ответ Илья Владимирович
Московии? Ты откуда вылез?
у мамки спроси
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Digger86
Ответ Сергей Тремасов
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Dura Ace Di2
Ответ Сергей Тремасов
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Ты дурачок?Какие бородатые женщины, грёбаный ты зомбак!!!
Дети-старшая дочь замужем за русским немцем, 2 детей, беременна третьим, сын женат на местной немочке, тоже ждём пополнения.
Что ваших одурманенных пропагандой головах?Привести тебе статистику разводов в Германии и в России?Сильно удивишься, насколько ничтожны семейные ценности у вас.Именно у вас!!!
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Сергей Тремасов
Ответ Digger86
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Ох задело тебя про бородатых женщин.
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Сергей Тремасов
Ответ Dura Ace Di2
Ты дурачок?Какие бородатые женщины, грёбаный ты зомбак!!! Дети-старшая дочь замужем за русским немцем, 2 детей, беременна третьим, сын женат на местной немочке, тоже ждём пополнения. Что ваших одурманенных пропагандой головах?Привести тебе статистику разводов в Германии и в России?Сильно удивишься, насколько ничтожны семейные ценности у вас.Именно у вас!!!
да да, расскажи как молодеет население Германии и процветает экономика, особенно последние пару лет, раз уж бы статистику так любишь. Детьми у молодых решил удивить? Возмущаешься про пропаганду, а какова пропаганда у вас там про Россию? Бревно то в глазу хоть видишь, успешный европеец?
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