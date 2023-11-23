Николай Валуев: «Может, ООН выпустить резолюцию, чтобы МОК руководствовался положениями своей хартии как законом»

Николай Валуев рассказал, какую резолюцию ООН мог бы выпустить в отношении МОК.

Ранее Генассамблея ООН поддержала резолюцию об олимпийском перемирии на период Игр-2024 в Париже.

«Когда говорилось о деньгах, которые [международные федерации] требуют с наших спортсменов, чтобы их проверили, это тоже определенный срез англосаксонского мира, где готовы содрать с тебя деньги за то, чтобы тебя же и проверить. Это круто! Они считают это нормой. Мы этому удивляемся. Это оскорбление! Там будет сделано все, чтобы мы не поехали на Олимпийские игры.

Мы проведем, как бы Международный олимпийский комитет (МОК) и Бах ни не хотели этого, различные международные соревнования с большим количеством спортсменов.

В рамках международного фестиваля молодежи нам тоже надо работать с позиции мягкой силы. Молодежь потом разъедется по миру и расскажет о том, что видела в России. Там будет часть после закрытия, которая будет для иностранцев, что приедут в РФ в рамках фестиваля.

Политика РФ мультимодальна. Мы так же собираемся вести себя и в спорте, но нам будут мешать, противостоять. Выходки украинских спортсменов пытаются показать, что им можно, а нам нет. А резолюция ООН беззуба: она не содержит невозможности преследовать спортсмена по национальному признаку.

Может, ООН попробовать выпустить резолюцию, чтобы МОК руководствовался положениями своей хартии как законом, а не рассматривал ее только как декларацию. Тогда им придется крепко подумать о своих заявлениях. Так как они идут вразрез с этой самой хартией.

Европа загнивает, но все не загниет никак. Давайте оставим этим странам сжирать друг друга. Политики там говорят конъюнктурные вещи. Давайте не мешать этим странам гнить. Главное, чтобы они к нам не лезли и не мешали.

Мы должны последовательно создавать международные институты в виде соревнований, основанных на вновь создаваемых или созданных международных организациях, в которые входит большая часть мира по народонаселению, чем западный мир», – сказал депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев.