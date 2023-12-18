Николай Валуев: «Бить надо в душу. Физические травмы проходят»
Николай Валуев рассказал, какую кость человека сломать проще всего.
«Куда надо бить мужчину, чтобы он упал? Бить надо в душу. Физические травмы проходят.
Лодыжку сломать проще всего. Еще очень легко ломается кость скулы. Бить надо, если есть угроза жизни», – заявил экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев.
Николай Валуев: «США поглотят – это исторический процесс, вспомните Римскую империю. Удел развращенных народов – подчиняться и растворяться»