Николай Валуев: «Бить надо в душу. Физические травмы проходят»

Теги Николай Валуев бокс Павел Воля Бокс/MMA/UFC

Николай Валуев рассказал, какую кость человека сломать проще всего.

«Куда надо бить мужчину, чтобы он упал? Бить надо в душу. Физические травмы проходят.

Лодыжку сломать проще всего. Еще очень легко ломается кость скулы. Бить надо, если есть угроза жизни», – заявил экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев

Николай Валуев: «США поглотят – это исторический процесс, вспомните Римскую империю. Удел развращенных народов – подчиняться и растворяться»

Николай Валуев об отстранении ОКР: «И черт с этим МОК»

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну Валуевв в голову бить бесполезно, у него вместо головы камень
+3
0
+3
Бесплатная инструкция для уличных хулиганов как проще изуродовать человека.
+1
0
+1
Пенсионеров на автостоянках?
0
0
0
Ответ Мага осторожный
Ну Валуевв в голову бить бесполезно, у него вместо головы камень
Бошка там. Видел как бегает по Васильевскому острову. Тупо бошка...
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий