Николай Валуев рассказал, какую кость человека сломать проще всего.

«Куда надо бить мужчину, чтобы он упал? Бить надо в душу. Физические травмы проходят.

Лодыжку сломать проще всего. Еще очень легко ломается кость скулы. Бить надо, если есть угроза жизни», – заявил экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев.

Николай Валуев: «США поглотят – это исторический процесс, вспомните Римскую империю. Удел развращенных народов – подчиняться и растворяться»

Николай Валуев об отстранении ОКР: «И черт с этим МОК»