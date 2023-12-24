Кампуш покинул пост венштатного советника «Сельты»

Теги Сельта Ла Лига отставки Луиш Кампуш Футбол

«Сельта» прекратила сотрудничество с Луишем Кампушем.

59-летний менеджер занимал в клубе должность внештатного спортивного советника. Кампуш и «Сельта» сотрудничали с марта 2022 года.

«Сельта» отмечает, что ведет поиск футбольного директора, который будет работать в клубе на штатной основе.

«Сельта» после 18 туров Ла Лиги идет в зоне вылета, занимая 18-е место с 13 очками.

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5 комментариев
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Прилетил, венштатного...
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когда строчишь новости из метро голосовым набором...
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Зарема не шутила походу про Кампуша
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Ответ S. A.
Прилетил, венштатного...
Кампуш видимо вентшахты устанавливал в Сельте...
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Ответ Artuom Batishev
Кампуш видимо вентшахты устанавливал в Сельте...
Та не, то советник по венам.
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