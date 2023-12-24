Кампуш покинул пост венштатного советника «Сельты»

«Сельта» прекратила сотрудничество с Луишем Кампушем.

59-летний менеджер занимал в клубе должность внештатного спортивного советника. Кампуш и «Сельта» сотрудничали с марта 2022 года.

«Сельта» отмечает, что ведет поиск футбольного директора, который будет работать в клубе на штатной основе.

«Сельта» после 18 туров Ла Лиги идет в зоне вылета, занимая 18-е место с 13 очками.

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