«Пахтакор» об интересе «Ростова» к Холматову: «К нам не обращались. Не готовы пока его отпускать»
Гендиректор «Пахтакора» оценил вероятность перехода Диера Холматова в «Ростов».
Сообщалось, что дончане не прочь арендовать 21-летнего вингера олимпийской сборной Узбекистана.
«Ни Карпин, ни «Ростов» к нам по поводу игрока не обращались, предложений не было. Но мы не готовы пока отпускать Холматова. Он молодой и основной игрок нашей команды, плюс у нас впереди несколько важных турниров.
Когда Диер повзрослеет и окрепнет, то мы с удовольствием отпустим, как и всех наших талантливых игроков», — сказал Дмитрий Адисман.
В 26 матчах в этом году на счету Холматова 2 гола и 3 ассиста.
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Диёру 21 и он еще молод чтоб переходить в клуб чуть покруче Пахтакора. В то время как Джуд и Джамал в свои 20 играют в топ командах и в ЛЧ.