«Ростов» отдал Прохина «Оренбургу» в аренду с выкупом половины прав за 1,25 млн долларов (Иван Карпов)

Теги Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы Оренбург Данила Прохин Футбол

Защитник «Ростова» Данила Прохин переходит в «Оренбург» на правах аренды.

По окончании сезона у уральцев будет опция приоритетного выкупа половины прав на 22-летнего игрока за 1,25 млн долларов, сообщает инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, летом 2021 года «Ростов» купил Прохина за 1,7 млн долларов – как часть сделки по переходу Дмитрия Чистякова в «Зенит».

Статистика Прохина – здесь.

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