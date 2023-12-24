Индзаги о 2:0 с «Лечче»: «Интер» заслуживает похвалы – в среду мы отыграли 120 минут против «Болоньи»

Теги Интер Симоне Индзаги серия А Италия Кубок Италии Лечче Болонья Футбол

Симоне Индзаги оценил победу над «Лечче» (2:0) в Серии А.

«Ребята заслуживают похвалы – в среду мы отыграли 120 минут против организованной, хорошо обученной команды [«Болоньи»], показывающей динамичный футбол.

Сегодня в первом тайме мы играли хорошо, создали много моментов. «Лечче» атаковал в начале второго тайма, но после второго гола мы хорошо управляли игрой.

Было важно одержать победу, хотя после матча в среду никаких гарантий не было. Я очень доволен», – сказал главный тренер «Интера».

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1 комментарий
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Все по делу.
Такие команды как Болонья уже не получится проходить «в пол ноги», а ротация в атаке в Интере сразу снижает потенциал серьезным образом. С учетом травмы Лаутаро сейчас надо с наименьшими потерями пройти этот отрезок. Надеюсь Арноутович таки забьет, и начнет обретать уверенность.
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