Индзаги о 2:0 с «Лечче»: «Интер» заслуживает похвалы – в среду мы отыграли 120 минут против «Болоньи»

Симоне Индзаги оценил победу над «Лечче» (2:0) в Серии А.

«Ребята заслуживают похвалы – в среду мы отыграли 120 минут против организованной, хорошо обученной команды [«Болоньи»], показывающей динамичный футбол.

Сегодня в первом тайме мы играли хорошо, создали много моментов. « » атаковал в начале второго тайма, но после второго гола мы хорошо управляли игрой.

Было важно одержать победу, хотя после матча в среду никаких гарантий не было. Я очень доволен», – сказал главный тренер « ».

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