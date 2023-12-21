Индзаги о травме бедра у Лаутаро: «Надеемся, ничего серьезного»

Теги Интер Симоне Индзаги серия А Италия Кубок Италии травмы Лаутаро Мартинес Футбол

Симоне Индзаги рассказал о травме Лаутаро Мартинеса.

Главный тренер «Интера» поделился информацией после матча 1/8 финала Кубка Италии с «Болоньей» (1:2), в котором форвард миланцев был заменен на 99-й минуте.

Лаутаро покидал поле хромая, держась за верхнюю часть левого бедра. На 65-й минуте аргентинец не реализовал пенальти.

«Мы оценим его состояние. Надеемся, ничего серьезного. Медицинский штаб относительно спокоен, но предстоит обследование, тем более через два с половиной дня у нас очередной матч [с «Лечче»]», – сказал Индзаги.

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3 комментария
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Надеюсь Лаутаро без серьезной травмы. скамейка ужас
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Ушатать Лапушару это надо талант иметь
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