Индзаги о травме бедра у Лаутаро: «Надеемся, ничего серьезного»
Симоне Индзаги рассказал о травме Лаутаро Мартинеса.
Главный тренер «Интера» поделился информацией после матча 1/8 финала Кубка Италии с «Болоньей» (1:2), в котором форвард миланцев был заменен на 99-й минуте.
Лаутаро покидал поле хромая, держась за верхнюю часть левого бедра. На 65-й минуте аргентинец не реализовал пенальти.
«Мы оценим его состояние. Надеемся, ничего серьезного. Медицинский штаб относительно спокоен, но предстоит обследование, тем более через два с половиной дня у нас очередной матч [с «Лечче»]», – сказал Индзаги.
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