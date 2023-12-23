Бонуччи близок к переходу в «Рому». Переговоры – на продвинутой стадии (GIFN)
Леонардо Бонуччи близок к возвращению в Серию А.
Над подписанием 36-летнего защитника работает «Рома». Переговоры между спортивным директором клуба Тиагу Пинту, окружением игрока и агентом Алессандро Луччи находятся на продвинутой стадии, сообщает Get Italian Football News.
Стороны еще не пришли к договоренности, но ситуация выглядит позитивно.
Сейчас Бонуччи выступает за «Унион» – он перешел в берлинский клуб на правах свободного агента летом 2023-го. Ранее в Серии А он играл за «Ювентус» и «Милан».
Статистику игрока можно найти здесь.
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