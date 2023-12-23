Бонуччи близок к переходу в «Рому». Переговоры – на продвинутой стадии (GIFN)

Теги Рома Леонардо Бонуччи бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Унион Берлин Тиагу Пинту Футбол

Леонардо Бонуччи близок к возвращению в Серию А.

Над подписанием 36-летнего защитника работает «Рома». Переговоры между спортивным директором клуба Тиагу Пинту, окружением игрока и агентом Алессандро Луччи находятся на продвинутой стадии, сообщает Get Italian Football News.

Стороны еще не пришли к договоренности, но ситуация выглядит позитивно. 

Сейчас Бонуччи выступает за «Унион» – он перешел в берлинский клуб на правах свободного агента летом 2023-го. Ранее в Серии А он играл за «Ювентус» и «Милан».

Статистику игрока можно найти здесь

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12 комментариев
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
А летом в Интер,чтоб коллекцию полностью собрать.
Он в интере начинал как раз на заре карьеры, так что из Ромы только в Лацио переходить
+8
0
+8
А летом в Интер,чтоб коллекцию полностью собрать.
+3
0
+3
До конца сезона в Рому, а летом в Лацио.
+2
0
+2
Блин, ну зачем он Роме? В последнем сезоне в Юве твердо сел на банку. Даже Ругани предпочитали выпускать
+1
0
+1
Ответ фк кабинет
Абсурд.Моуриньо нужен Рамос.Но тут проблема,Рамос нужен Реалу.
Судя по новостям всем нужен Варан
+2
-1
+1
Игроки мечтают поработать с великим Моуриньо
+5
-5
0
Зачем он им? Ветеран, который стал запасным в аутсайдере Бундеслиги
+1
-1
0
Бонуччи должен в Милане закончить карьеру и сыграть там прощальный матч
0
0
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Ответ alexus-1990
Судя по новостям всем нужен Варан
Варан травмат,Витя Онопко самое то.
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Ответ Я всех их сделал
Он в интере начинал как раз на заре карьеры, так что из Ромы только в Лацио переходить
совсем забыл) спасибо за исправление)
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