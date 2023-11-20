Милан Гайич может продолжить карьеру в Серии А.

«Фиорентина» ведет активные поиски нового правого защитника. Это связано с травмой и возможным уходом .

Как сообщает Fiorentina.it со ссылкой на Corriere dello Sport, клуб из Флоренции заинтересован в подписании игрока ЦСКА Милана Гайича или из « » – это основные варианты клуба для укрепления состава в зимнее трансферное окно.

Также « » проявляет интерес к Эмилю Хольму из «Аталанты».

В текущем сезоне Мир РПЛ Гайич провел 13 матчей за ЦСКА, отметившись 3 голами и 2 ассистами. Подробную статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.

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