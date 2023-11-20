Гайич интересен «Фиорентине». Итальянцы хотят подписать правого защитника ЦСКА зимой

Теги ЦСКА Аталанта Фиорентина премьер-лига Россия бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Унион Берлин Милан Гайич Йосип Юранович Додо Эмиль Хольм Никколо Пьероцци Футбол

Милан Гайич может продолжить карьеру в Серии А.

«Фиорентина» ведет активные поиски нового правого защитника. Это связано с травмой Додо и возможным уходом Никколо Пьероцци.

Как сообщает Fiorentina.it со ссылкой на Corriere dello Sport, клуб из Флоренции заинтересован в подписании игрока ЦСКА Милана Гайича или Йосипа Юрановича из «Униона» – это основные варианты клуба для укрепления состава в зимнее трансферное окно. 

Также «Фиорентина» проявляет интерес к Эмилю Хольму из «Аталанты». 

В текущем сезоне Мир РПЛ Гайич провел 13 матчей за ЦСКА, отметившись 3 голами и 2 ассистами. Подробную статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь

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20 комментариев

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Муканов Арманбек
-Гайича сербского нет,но есть Гайч аргентинский,он подешевле будет
+23
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+22
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jqzn88xn6n
А можно не отдавать? Кто играть то будет?(
+11
-1
+10
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Муканов Арманбек
Который год ЦСКА выгодно перепродает игроков.Вот только один вопрос,куда уходят деньги с продаж,на какого топа копит клуб?
+8
-1
+7
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thesuperdrum
Сейчас терять игроков основы ЦСКА нельзя. Если предложат хорошие деньги, то уйдёт — проходили. Но в зимнее окно должны и на «вход» поработать
+6
-1
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Islam Gasanov
Можно продать при условии если найдут замену ему. Для него это последний шанс поиграть в топ чемпионате учитывая его возраст. А в клубе уже есть его замена это Келлвен,теперь нужно обязательно покупать левого защитника
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+4
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Муканов Арманбек
Ответ Причёска Бэйла
Так же арбузы на рынке продаёшь?
Арбузы продавать тоже надо уметь
+3
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+3
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pavelrytov@icloud.com
А я лично за, если предложат хорошие деньги. Милан проводит хороший сезон и заслужил еще один шанс сыграть в топ чемпионате. И для ЦСКА имиджевая польза будет. Если игроки прогрессируют в нашем клубе можно найти недорогих амбициозных игроков на замену. Думаю тем же путем пойдет Аббосбек ну и Чалов уедет
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Петр Дьяконов
а на вход кого? и переведут ли денег? вон за Влашича ж не платят
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Иван Чернорезов
Пусть Гаича забирают лучше.. говорят, талантище еще тот..)
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vc2g2snnkn
Нефиг продавать у самих скамейка пустая покупать надо и побольше
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Бен Гаан
Продавать
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Pavelaznaurov
Итальянские клубы без денег—-все в долгах,шарят по всему миру—-хоть кого то подписать
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Александр Трифон0в
Правильно, надо всех продать и клуб закрыть
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Владимир Лоншаков
Отдайте, даже не продавайте, вместо него Чалова, Облякова , Заболотного. Милан, хоть, играть стал прилично и что за дурь, помешались на продаже в клубе, а на репутацию команды им плевать, на болел начхать, когда чемпионами станем? Если продаёте, более менее играющих, игроков, то в конце сезона, чтобы с ними выигрывать чемпионат, а вот балласт продавайте сразу, а не убивайте ЦСКА, Заболотный давно готов на выход.
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Ivas715
Ответ thesuperdrum
Сейчас терять игроков основы ЦСКА нельзя. Если предложат хорошие деньги, то уйдёт — проходили. Но в зимнее окно должны и на «вход» поработать
"Но в зимнее окно должны и на «вход» поработать"
И это тоже проходили, к сожалению.
ЦСКА наоборот надо придержать лидеров, точечно укрепиться и дать нормальный бой за 1 строчку. А если отпускать лидеров постоянно, и вливать (или вообще не вливать, как правило) свежую кровь, то всегда будут перебои с игрой.
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Причёска Бэйла
Ответ Муканов Арманбек
-Гайича сербского нет,но есть Гайч аргентинский,он подешевле будет
Так же арбузы на рынке продаёшь?
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Peter Parker
Ответ Муканов Арманбек
-Гайича сербского нет,но есть Гайч аргентинский,он подешевле будет
– сегодня один, извини, очень быстро разбирают.
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