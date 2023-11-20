Гайич интересен «Фиорентине». Итальянцы хотят подписать правого защитника ЦСКА зимой
Милан Гайич может продолжить карьеру в Серии А.
«Фиорентина» ведет активные поиски нового правого защитника. Это связано с травмой Додо и возможным уходом Никколо Пьероцци.
Как сообщает Fiorentina.it со ссылкой на Corriere dello Sport, клуб из Флоренции заинтересован в подписании игрока ЦСКА Милана Гайича или Йосипа Юрановича из «Униона» – это основные варианты клуба для укрепления состава в зимнее трансферное окно.
Также «Фиорентина» проявляет интерес к Эмилю Хольму из «Аталанты».
В текущем сезоне Мир РПЛ Гайич провел 13 матчей за ЦСКА, отметившись 3 голами и 2 ассистами. Подробную статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.
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И это тоже проходили, к сожалению.
ЦСКА наоборот надо придержать лидеров, точечно укрепиться и дать нормальный бой за 1 строчку. А если отпускать лидеров постоянно, и вливать (или вообще не вливать, как правило) свежую кровь, то всегда будут перебои с игрой.