«Реал» и «Барселона» попали на клубы из 4-й лиги в Кубке Испании. «Сосьедад» сыграет с «Малагой»
Соперниками «Реала» и «Барселоны» в Кубке Испании станут клубы из 4-й лиги.
По итогам жеребьевки в 1/16 финала сформировались следующие пары:
«Барбастро» (4-й дивизион) – «Барселона» (1-й дивизион)
«Арандина» (4) – «Реал Мадрид» (1)
«Кастельон» (3) – «Осасуна» (1)
«Луго» (3) – «Атлетико» (1)
«Малага» (3) – «Реал Сосьедад» (1)
«Унионистас» (3) – «Вильярреал» (1)
«Эльче» (2) – «Жирона» (1)
«Бургос» (2) – «Мальорка» (1)
«Тенерифе» (2) – «Лас-Пальмас» (1)
«Эспаньол» (2) – «Хетафе» (1)
«Расинг Ферроль» (2) – «Севилья» (1)
«Уэска» (2) – «Райо Вальекано» (1)
«Аморебьета» (2) – «Сельта» (1)
«Картахена» (2) – «Валенсия» (1)
«Эйбар» (2) – «Атлетик» (1)
«Алавес» – «Реал Бетис» (1)
Матчи назначены на 6 января.
Умывались в лужах, плюхались как в бассейн. Так команда со дна 4-й лиги смыла фаворита в Кубке Испании
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Где-то в глубине души хочется, чтобы клуб вернулся в элиту. Хотя бы на сезон. Не хватает матчей с ними, всегда интересными были. Да и не заслужил клуб такого стремительного падения
1. Примэра
2. Сегунда
3. Первый Дивизион RFEF
4. Второй Дивизион RFEF (Арандина отсюда)
https://soccer365.ru/competitions/2070/
5. Третий Девизион RFEF
Интересно, что не пошло у шейхов в Испании? Слышал про бешенные налоги. Действительно они ли причина того, что клуб на дне теперь