«Реал» и «Барселона» попали на клубы из 4-й лиги в Кубке Испании. «Сосьедад» сыграет с «Малагой»

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Соперниками «Реала» и «Барселоны» в Кубке Испании станут клубы из 4-й лиги.

По итогам жеребьевки в 1/16 финала сформировались следующие пары:

«Барбастро» (4-й дивизион) – «Барселона» (1-й дивизион)

«Арандина» (4) – «Реал Мадрид» (1)

«Кастельон» (3) – «Осасуна» (1)

«Луго» (3) – «Атлетико» (1)

«Малага» (3) – «Реал Сосьедад» (1)

«Унионистас» (3) – «Вильярреал» (1)

«Эльче» (2) – «Жирона» (1)

«Бургос» (2) – «Мальорка» (1)

«Тенерифе» (2) – «Лас-Пальмас» (1)

«Эспаньол» (2) – «Хетафе» (1)

«Расинг Ферроль» (2) – «Севилья» (1)

«Уэска» (2) – «Райо Вальекано» (1)

«Аморебьета» (2) – «Сельта» (1)

«Картахена» (2) – «Валенсия» (1)

«Эйбар» (2) – «Атлетик» (1)

«Алавес» – «Реал Бетис» (1)

Матчи назначены на 6 января.

Умывались в лужах, плюхались как в бассейн. Так команда со дна 4-й лиги смыла фаворита в Кубке Испании

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23 комментария
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разве не Сосьедад Захаряна? Человек голевую отдал!!!
+25
-3
+22
Бедная «Малага»... от без 5 минут полуфиналист ЛЧ (привет, Фелипе Сантана!) до 3 дивизиона менее, чем за 10 лет. Команда бодрая была у Пеллигрини. А помните Карлоса Камени, как ловил кураж в матчах с грандами?!
Где-то в глубине души хочется, чтобы клуб вернулся в элиту. Хотя бы на сезон. Не хватает матчей с ними, всегда интересными были. Да и не заслужил клуб такого стремительного падения
+21
-3
+18
Ответ Hi Hi
Арандина вообше то из пятого дивизиона испании
Структура такая:
1. Примэра
2. Сегунда
3. Первый Дивизион RFEF
4. Второй Дивизион RFEF (Арандина отсюда)
https://soccer365.ru/competitions/2070/
5. Третий Девизион RFEF
+12
-1
+11
Ответ JENNINGS
Бедная «Малага»... от без 5 минут полуфиналист ЛЧ (привет, Фелипе Сантана!) до 3 дивизиона менее, чем за 10 лет. Команда бодрая была у Пеллигрини. А помните Карлоса Камени, как ловил кураж в матчах с грандами?! Где-то в глубине души хочется, чтобы клуб вернулся в элиту. Хотя бы на сезон. Не хватает матчей с ними, всегда интересными были. Да и не заслужил клуб такого стремительного падения
А ещё есть Депортиво, который также ещё недавно был очень сильной и боевой командой.
+4
0
+4
Ответ JENNINGS
Бедная «Малага»... от без 5 минут полуфиналист ЛЧ (привет, Фелипе Сантана!) до 3 дивизиона менее, чем за 10 лет. Команда бодрая была у Пеллигрини. А помните Карлоса Камени, как ловил кураж в матчах с грандами?! Где-то в глубине души хочется, чтобы клуб вернулся в элиту. Хотя бы на сезон. Не хватает матчей с ними, всегда интересными были. Да и не заслужил клуб такого стремительного падения
"Спасибо " Шейху.
+4
0
+4
Загуглил за Малагу. Бедные в третий дивизион укатились. Лет 20 назад, многие помнят тот самый четвертьфинал с БД Клоппа. Чуть не хватило до полуфинала. Как они в группе тогда играли) с Зенитом, Миланом и Андерлехтом. Иско звездил тогда.
Интересно, что не пошло у шейхов в Испании? Слышал про бешенные налоги. Действительно они ли причина того, что клуб на дне теперь
+3
0
+3
Ответ Олег Кондратов
Алавес и Бетис самая классная пара
Эспаньол - Хетафе тоже неплохая, первые одни из лидеров Сегунды, вторые середняк Примэры, будет борьба.
+4
-1
+3
Ответ JENNINGS
Бедная «Малага»... от без 5 минут полуфиналист ЛЧ (привет, Фелипе Сантана!) до 3 дивизиона менее, чем за 10 лет. Команда бодрая была у Пеллигрини. А помните Карлоса Камени, как ловил кураж в матчах с грандами?! Где-то в глубине души хочется, чтобы клуб вернулся в элиту. Хотя бы на сезон. Не хватает матчей с ними, всегда интересными были. Да и не заслужил клуб такого стремительного падения
Камени всегда ассоциироволся с Эспаньолом. В Малаге он по большому счету был баночником, и место в основе получил, когда Малага покатилась вниз и Вилли Кабальеро в Сити ушел.
+2
0
+2
Ответ JENNINGS
Бедная «Малага»... от без 5 минут полуфиналист ЛЧ (привет, Фелипе Сантана!) до 3 дивизиона менее, чем за 10 лет. Команда бодрая была у Пеллигрини. А помните Карлоса Камени, как ловил кураж в матчах с грандами?! Где-то в глубине души хочется, чтобы клуб вернулся в элиту. Хотя бы на сезон. Не хватает матчей с ними, всегда интересными были. Да и не заслужил клуб такого стремительного падения
Ну там правильно будет привет судейской бригаде передавать,а потом Сантане 😁
+3
-1
+2
Алавес и Бетис самая классная пара
+3
-2
+1
Арандина вообше то из пятого дивизиона испании
+3
-2
+1
Канарское дерби нормально так, местным на радость, да и не лететь 3 часа лишние никуда.
+1
0
+1
Ответ JENNINGS
Бедная «Малага»... от без 5 минут полуфиналист ЛЧ (привет, Фелипе Сантана!) до 3 дивизиона менее, чем за 10 лет. Команда бодрая была у Пеллигрини. А помните Карлоса Камени, как ловил кураж в матчах с грандами?! Где-то в глубине души хочется, чтобы клуб вернулся в элиту. Хотя бы на сезон. Не хватает матчей с ними, всегда интересными были. Да и не заслужил клуб такого стремительного падения
Малагу, конечно жаль, но по мне, так куда обиднее, что футбол потерял такие классные команды, как Валенсия и Депортиво. И если мыши хотя бы болтаются в болоте Ла Лиги, периодически борясь за выживание, то Депор недалеко ушёл от Малаги..
+1
0
+1
Ответ BVB 09
Ну там правильно будет привет судейской бригаде передавать,а потом Сантане 😁
Судьи ошиблись а обе стороны: 2й гол «Малаги» (Элизеу, по-моему) также должен был быть отменён) Ну и Сантана да, забил из офсайда, причём, в том эпизоде он был дважды)
+2
-1
+1
Ответ liverpool and barcelona fan
Загуглил за Малагу. Бедные в третий дивизион укатились. Лет 20 назад, многие помнят тот самый четвертьфинал с БД Клоппа. Чуть не хватило до полуфинала. Как они в группе тогда играли) с Зенитом, Миланом и Андерлехтом. Иско звездил тогда. Интересно, что не пошло у шейхов в Испании? Слышал про бешенные налоги. Действительно они ли причина того, что клуб на дне теперь
По-моему он инвестировал в Малагу ради какой-то выгоды для своего бизнеса в Малаге, но этой выгоды не получил
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и проиграют 😁
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Эх Малага куда катился 🥺🥺
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Как всегда легкий жребий, даже АТМ попался клуб из 3-го Дивизиона.
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Барбастро ничего не потеряли
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