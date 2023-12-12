«Реал» и «Барселона» попали на клубы из 4-й лиги в Кубке Испании. «Сосьедад» сыграет с «Малагой»

Соперниками «Реала» и «Барселоны» в Кубке Испании станут клубы из 4-й лиги.

По итогам жеребьевки в 1/16 финала сформировались следующие пары:

«Барбастро» (4-й дивизион) – « » (1-й дивизион)

« » (4) – « » (1)

« » (3) – «Осасуна» (1)

«Луго» (3) – « » (1)

«Малага» (3) – «Реал Сосьедад» (1)

«Унионистас» (3) – «Вильярреал» (1)

«Эльче» (2) – «Жирона» (1)

«Бургос» (2) – «Мальорка» (1)

«Тенерифе» (2) – «Лас-Пальмас» (1)

«Эспаньол» (2) – «Хетафе» (1)

«Расинг Ферроль» (2) – «Севилья» (1)

«Уэска» (2) – «Райо Вальекано» (1)

«Аморебьета» (2) – «Сельта» (1)

«Картахена» (2) – «Валенсия» (1)

«Эйбар» (2) – «Атлетик» (1)

«Алавес» – «Реал Бетис» (1)

Матчи назначены на 6 января.

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