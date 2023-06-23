Светлана Журова: «Зарплаты футболистов не соответствуют их уровню – России это не нравится, думаю. Я за патриотизм, равные возможности»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу болельщики Светлана Журова Политика деньги Футбол

Светлана Журова считает зарплаты российских футболистов не соответствующими их игре.

– Поддержите ли вы введение потолка зарплат?

– Я нейтрально отношусь к этому. Пусть решают футбольные руководители.

Сейчас фон у российского футбола разный. Когда человек не из футбола начинает его комментировать, получает сразу много негатива, поэтому я стараюсь уйти от комментирования этого вида спорта. Я не эксперт.

Мне как политику не хочется получать навешенные ярлыки от жен футболистов.

Я за патриотизм, за Россию, за равные возможности… Пусть они живут как хотят, пусть им платят эти зарплаты. Но России, думаю, не нравится это.

Потому что зарплаты наших футболистов не соответствуют их уровню, – заявила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Депутат Журова о потолке зарплат в РПЛ: «Когда стране тяжело, такие вещи на повестке дня. Жены считают меня противной, когда я что-то говорю про футболистов»

22 комментария

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King_X
А депутаты за то, что просто на кнопку тыкают(что и обезьяна смогла бы) - эт заслуженно? 😂
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HI MARS
Ирония в том что россиянам больше всего не нравятся депутаты)
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damondiamond
а про свою ЗП умолчала
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HI MARS
У этой патриотки наверно и недвижка зарубежом имеется)
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Фан Рубина
РПЛ - сильнейшая лига мира и эталон футбола, так что всё соответствует.
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Pasta
Зарплаты депутатов и чиновников, а также большое количество бездарных людей на руководящих позициях - тоже раздражают простое население России, но Вы разве что-то с этим делаете? Зарплаты себе не урезаете, живете и жируете несмотря на ковиды и войны + все в святах, кумовьях, братьях, женах, друзьях и прочем мусоре...

Недавно читал новость, братец Минниханова стал научным академиком(я знаю людей, гарантированно умнее, талантливее и полезнее, которым в этом статусе было отказано, и я говорю не про себя). Научный академик - помимо того, что это очень престижный(некогда) титул, который показывает, что ты СВЕТ и ЦВЕТ нации, еще и гарантирует солидные ежемесячные финансовые выплаты(за счет государства = за счет денег собранных с налогов граждан). И вот Вы себя сделали сами по своей прихоти академика, отстегнули себе из гос. денег казенные финансовые средства и они тут же стали "вашими честно заработанными", так как "я академик, эта моя полноправная ежемесячная выплата".
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Recreated
Очень "умная" женщина, это сразу бросается в глаза!
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Pasta
Ответ Рус Киссенжер
всё,хана.если про патриотизм и равные возможности,то это назад в совок.вэлкам.
А СССР был великим государством, нынешняя Россия ей и близко не чета и даже не рядом. При СССР, пиндосы бы так нагло себя не вели, а Украина не сопротивлялась бы целый год с лишним, при условии, что она как-то все равно отделилась.

А что кстати плохого в равных возможностях? Тебе похоже нравится, когда кто-то может позволить себе потратить 250 тысяч долларов на билет на батискаф, кто-то живет от зарплаты до зарплаты, а кто-то умирает от голода и жажды. И нет, принцип "каждому по справедливости" - отнюдь не работает. Сынок Байдена, Хантер Байден ничем не заслужил быть богаче и успешнее например меня, ему просто повезло родиться в такой семье. Он богатый - не потому что умный, талантливый, трудолюбивый или способный. Он богатый - не потому что общественно полезный человек для человеческой цивилизации.

Однако я будучи программистом - имею примерно в МИЛЛИОНЫ РАЗ МЕНЬШЕ, чем Хантер Байден. И это только наглядный пример. У нас в РФ тоже такие бездари есть богатые, типо зять Шойгу. Самое главное, лично мне и не нужны все богатства планеты, и даже на батискафе я не хочу спускаться, и шикарные виллы и золотые унитазы мне не нужны(что есть у тунеядцев-миллиардеров), однако даже свои относительно скромные нужды - я не могу удовлетворить. Хотя честный работящий человек. Ну а кто-то, например пока я писал это сообщение, умер от голода. В африке по статистике каждую минуту умирает ребенок от голода. Виноват ли ребенок в этом? Он родился по определению тупым и неспособным к чему-то? Нет - ему просто НЕ повезло, зато в это время "с жиру бесятся" богачи, которые спускают 250 тысяч долларов за билет на батискаф. Это не нормальная ситуация и не нормальное распределение благ. Капитализм - зло. На примере что России нынешней, что даже "родоначальника" этой идеологии в лице США - мы видим неадекватные перекосы.
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Олег Мохов
соглашусь,уголовник промес получает 3 миллиона нескрепных денег,а в это время наши рибяята штурмуют авдеевку 11 месяц.
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samarskij-kuzmich
Теряюсь в определениях, что это: попытка заполучить дешёваю популярность или всё же популизм?
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deimon7.7
Вангую, что процентов 90 из комментариев будут про зарплаты депутатов 🤣
Журовой лучше вообще ничего не говорить - это явно не ее сильная сторона.
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Игорь Новиков
Патриотка с зарплатой в 10 раз больше, чем у обычных жителей.
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несахар
если чинуши станут чаще говорить, что зарплаты футболистов не соответствуют уровню их игры, то это будет означать только одно.
что госбюджет не резиновый, нефтегазовые доходы падают, санкции начинают работать, поэтому всё чаще будет звучать обоснование для введения потолка зарплат.
хотя более вероятный сценарий, что они сократят пенсии, чем урежут зарплаты футболистов.
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Recreated
Журова, огласи свою личку, мы посмотрим, сколько ты получаешь за никчёмность! Уверен, многие удивятся!
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Амин Чич
Если ты депутат, то должна знать, что как минимум 40 лет, футболисты получает в десятки раз больше, чем наши славные врачи, учителя и станочники.
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dukenukem
Светлана Журова - ты вообще кто такая???
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Правда России
Равные возможности между кем и кем главное надо уточнить. А то пока слышится между футболистами и депутатами
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Злодей Спб
Равные возможности = отсутствие лимита. Когда только игровые качества определяют - будет футболист в команде, в заявке, на поле.
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Павел Колесников
Интересно, сколько футболистов она сможет назвать. Или она просто клишированные претензии высказывает?
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Сергей48
Одно по одному…
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