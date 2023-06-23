Светлана Журова: «Зарплаты футболистов не соответствуют их уровню – России это не нравится, думаю. Я за патриотизм, равные возможности»
Светлана Журова считает зарплаты российских футболистов не соответствующими их игре.
– Поддержите ли вы введение потолка зарплат?
– Я нейтрально отношусь к этому. Пусть решают футбольные руководители.
Сейчас фон у российского футбола разный. Когда человек не из футбола начинает его комментировать, получает сразу много негатива, поэтому я стараюсь уйти от комментирования этого вида спорта. Я не эксперт.
Мне как политику не хочется получать навешенные ярлыки от жен футболистов.
Я за патриотизм, за Россию, за равные возможности… Пусть они живут как хотят, пусть им платят эти зарплаты. Но России, думаю, не нравится это.
Потому что зарплаты наших футболистов не соответствуют их уровню, – заявила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова.
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Недавно читал новость, братец Минниханова стал научным академиком(я знаю людей, гарантированно умнее, талантливее и полезнее, которым в этом статусе было отказано, и я говорю не про себя). Научный академик - помимо того, что это очень престижный(некогда) титул, который показывает, что ты СВЕТ и ЦВЕТ нации, еще и гарантирует солидные ежемесячные финансовые выплаты(за счет государства = за счет денег собранных с налогов граждан). И вот Вы себя сделали сами по своей прихоти академика, отстегнули себе из гос. денег казенные финансовые средства и они тут же стали "вашими честно заработанными", так как "я академик, эта моя полноправная ежемесячная выплата".
А что кстати плохого в равных возможностях? Тебе похоже нравится, когда кто-то может позволить себе потратить 250 тысяч долларов на билет на батискаф, кто-то живет от зарплаты до зарплаты, а кто-то умирает от голода и жажды. И нет, принцип "каждому по справедливости" - отнюдь не работает. Сынок Байдена, Хантер Байден ничем не заслужил быть богаче и успешнее например меня, ему просто повезло родиться в такой семье. Он богатый - не потому что умный, талантливый, трудолюбивый или способный. Он богатый - не потому что общественно полезный человек для человеческой цивилизации.
Однако я будучи программистом - имею примерно в МИЛЛИОНЫ РАЗ МЕНЬШЕ, чем Хантер Байден. И это только наглядный пример. У нас в РФ тоже такие бездари есть богатые, типо зять Шойгу. Самое главное, лично мне и не нужны все богатства планеты, и даже на батискафе я не хочу спускаться, и шикарные виллы и золотые унитазы мне не нужны(что есть у тунеядцев-миллиардеров), однако даже свои относительно скромные нужды - я не могу удовлетворить. Хотя честный работящий человек. Ну а кто-то, например пока я писал это сообщение, умер от голода. В африке по статистике каждую минуту умирает ребенок от голода. Виноват ли ребенок в этом? Он родился по определению тупым и неспособным к чему-то? Нет - ему просто НЕ повезло, зато в это время "с жиру бесятся" богачи, которые спускают 250 тысяч долларов за билет на батискаф. Это не нормальная ситуация и не нормальное распределение благ. Капитализм - зло. На примере что России нынешней, что даже "родоначальника" этой идеологии в лице США - мы видим неадекватные перекосы.
Журовой лучше вообще ничего не говорить - это явно не ее сильная сторона.
что госбюджет не резиновый, нефтегазовые доходы падают, санкции начинают работать, поэтому всё чаще будет звучать обоснование для введения потолка зарплат.
хотя более вероятный сценарий, что они сократят пенсии, чем урежут зарплаты футболистов.