Светлана Журова: «Зарплаты футболистов не соответствуют их уровню – России это не нравится, думаю. Я за патриотизм, равные возможности»

Светлана Журова считает зарплаты российских футболистов не соответствующими их игре.

– Поддержите ли вы введение потолка зарплат?

– Я нейтрально отношусь к этому. Пусть решают футбольные руководители.

Сейчас фон у российского футбола разный. Когда человек не из футбола начинает его комментировать, получает сразу много негатива, поэтому я стараюсь уйти от комментирования этого вида спорта. Я не эксперт.

Мне как политику не хочется получать навешенные ярлыки от жен футболистов.

Я за патриотизм, за Россию, за равные возможности… Пусть они живут как хотят, пусть им платят эти зарплаты. Но России, думаю, не нравится это.

Потому что зарплаты наших футболистов не соответствуют их уровню, – заявила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Депутат Журова о потолке зарплат в РПЛ: «Когда стране тяжело, такие вещи на повестке дня. Жены считают меня противной, когда я что-то говорю про футболистов»