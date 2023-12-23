Орлов считает, что Сперцян талантливее Захаряна: «Эдуард лучше готов физически, координированнее, острее и созрел для перехода в серьезный европейский клуб»

Геннадий Орлов сравнил Эдуарда Сперцяна и Арсена Захаряна.

«В этом сезоне , конечно, играет мощно. Сперцян созрел для перехода в серьезный европейский клуб. Но ему нужно ехать только в ту команду, чей главный тренер ему лично позвонит и скажет: «Ты мне нужен!»

Арсен Венгер лично общался с Андреем Аршавиным перед трансфером в «Арсенал», а вот Александру Кержакову главный тренер «Севильи» не звонил. Так что я бы советовал Сперцяну не лететь в Европу сломя голову, а все взвесить. Нужно обязательно услышать позицию будущего наставника и не стать жертвой агентских игр.

Сравнение Сперцяна с ? На мой взгляд, краснодарец талантливее, лучше готов физически, координированнее, острее. Они оба хороши, с перспективами. Но вновь задам свой вопрос: в какие руки они в итоге попадут?» – сказал комментатор.

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