Орлов считает, что Сперцян талантливее Захаряна: «Эдуард лучше готов физически, координированнее, острее и созрел для перехода в серьезный европейский клуб»

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига Геннадий Орлов Краснодар Спорт-Экспресс Эдуард Сперцян Арсен Захарян Футбол

Геннадий Орлов сравнил Эдуарда Сперцяна и Арсена Захаряна.

«В этом сезоне Эдуард, конечно, играет мощно. Сперцян созрел для перехода в серьезный европейский клуб. Но ему нужно ехать только в ту команду, чей главный тренер ему лично позвонит и скажет: «Ты мне нужен!»

Арсен Венгер лично общался с Андреем Аршавиным перед трансфером в «Арсенал», а вот Александру Кержакову главный тренер «Севильи» не звонил. Так что я бы советовал Сперцяну не лететь в Европу сломя голову, а все взвесить. Нужно обязательно услышать позицию будущего наставника и не стать жертвой агентских игр.

Сравнение Сперцяна с Захаряном? На мой взгляд, краснодарец талантливее, лучше готов физически, координированнее, острее. Они оба хороши, с перспективами. Но вновь задам свой вопрос: в какие руки они в итоге попадут?» – сказал комментатор.

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15 комментариев
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Сперцян, так то на 3 года старше. Захарян в физики ещё доберёт. А то так можно сравнивать Сперцяна с Головиным (таже разница в возрасте, только уже не в пользу краснодарца).
+7
0
+7
Один нюанс: Захарян уже в клубе, победителе своей группы в Лч, а Сперцян - игрок Краснодара
+9
-4
+5
Я тоже так считаю
+5
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+4
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Так кто лучший из армян? Сперцян? Или Захарян?
Мхитарян
+3
0
+3
За Аршавиным тогда вся Европа гонялась, вот поэтому ему лично Венгер и звонил.
+2
0
+2
ну Захарян может по технике лучше,но он как будто вялый какой то и не резкий
+2
0
+2
Орлов наверное не знает что Сперцяну уже 23 года, а Захаряну всего лишь 20. Умный человек бы не сравнивал физические данные, разных по возрасту игроков. И на счёт таланта то же самое, посмотрим где будет играть Захарян через три года? и где Сперцян? А сейчас, это бесполезное сравнение.
+2
0
+2
Ответ WelcomeBackPURE
Один нюанс: Захарян уже в клубе, победителе своей группы в Лч, а Сперцян - игрок Краснодара
Ты забыл добавить, что один сидит на лавке, а другой играет
+5
-3
+2
Ответ Не уверен!!
Ты забыл добавить, что один сидит на лавке, а другой играет
Арсен уже месяц игрок старта
+3
-1
+2
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Так кто лучший из армян? Сперцян? Или Захарян?
Оба хорошие игроки, только вот возраст разный у них. А в их возрасте, три года это большая разница для сравнения физических данных.
+2
0
+2
Так кто лучший из армян? Сперцян? Или Захарян?
+1
0
+1
А по моему они оба уровень РПЛ. Очень хороший, но РПЛ. И сколько таких было? Сезон-два играют, потом все, искать с фонарями
+1
0
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А самое главное, что он не из Москвы.
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Ответ Шашки - любимая игра
А самое главное, что он не из Москвы.
Захарян тоже не из Москвы, а в Самаре вырос
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