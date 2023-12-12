Генич о 1-м ассисте Захаряна за «Сосьедад»: «Захаряномания какая-то – невозможно телефон взять, везде эти новости. Угомонитесь, дайте ему спокойно адаптироваться, прыгать после голевой – это перебор»

Константин Генич считает, что СМИ уделяют Арсену Захаряну слишком много внимания.

В субботнем матче против «Вильярреала» российский полузащитник отдал первую голевую передачу за « ».

«Захарян бил по воротам, партнер подставил ногу, записали голевую. Сейчас невозможно взять телефон, везде эти новости: « с правой ноги вышел на поле», «Арсен отдал столько‑то передач», «совершил столько‑то касаний». Да угомонитесь вы уже. Дайте ему спокойно адаптироваться. Захаряномания какая‑то.

Я очень рад, что Арсен отметился результативным действием, хоть и немного смущает, что это произошло только в 15‑м матче. С другой стороны, он регулярно играет и адаптируется к скоростям в испанской лиге, притирается к партнерам. Сейчас его результативные действия вообще не очень важны, гораздо важнее игровое время. Не нужно перепрыгивать, пусть все развивается постепенно. А прыгать всем после голевого паса – это перебор», – сказал комментатор « ».

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