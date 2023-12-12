Генич о 1-м ассисте Захаряна за «Сосьедад»: «Захаряномания какая-то – невозможно телефон взять, везде эти новости. Угомонитесь, дайте ему спокойно адаптироваться, прыгать после голевой – это перебор»
Константин Генич считает, что СМИ уделяют Арсену Захаряну слишком много внимания.
В субботнем матче Ла Лиги против «Вильярреала» российский полузащитник отдал первую голевую передачу за «Реал Сосьедад».
«Захарян бил по воротам, партнер подставил ногу, записали голевую. Сейчас невозможно взять телефон, везде эти новости: «Арсен с правой ноги вышел на поле», «Арсен отдал столько‑то передач», «совершил столько‑то касаний». Да угомонитесь вы уже. Дайте ему спокойно адаптироваться. Захаряномания какая‑то.
Я очень рад, что Арсен отметился результативным действием, хоть и немного смущает, что это произошло только в 15‑м матче. С другой стороны, он регулярно играет и адаптируется к скоростям в испанской лиге, притирается к партнерам. Сейчас его результативные действия вообще не очень важны, гораздо важнее игровое время. Не нужно перепрыгивать, пусть все развивается постепенно. А прыгать всем после голевого паса – это перебор», – сказал комментатор «Матч ТВ».
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— А первое в Ереване, да?
— Нет, в Сан-Франциско.
— А Боржом? Сначала подумай, потом говори.