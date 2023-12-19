Валерий Непомнящий: «По отношению к Захаряну в России слишком много пафоса, его работа – играть в футбол. Хвичу поддерживают не меньше наших болельщиков»

Валерий Непомнящий высказался о внимании к Арсену Захаряну в российских СМИ.

«В России слишком много пафоса по отношению к Захаряну. Его работа – играть в футбол. Не думаю, что у него будут мысли о том, что он представляет всю страну. Это рабочий момент.

К сожалению, сейчас не так много участников Лиги чемпионов, за кого мы могли бы поболеть. Считаю, что Кварацхелию поддерживают не меньше наших болельщиков», – сказал Непомнящий.

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