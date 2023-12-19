Валерий Непомнящий: «По отношению к Захаряну в России слишком много пафоса, его работа – играть в футбол. Хвичу поддерживают не меньше наших болельщиков»

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига Наполи Валерий Непомнящий Хвича Кварацхелия Арсен Захарян Футбол

Валерий Непомнящий высказался о внимании к Арсену Захаряну в российских СМИ.

«В России слишком много пафоса по отношению к Захаряну. Его работа – играть в футбол. Не думаю, что у него будут мысли о том, что он представляет всю страну. Это рабочий момент.

К сожалению, сейчас не так много участников Лиги чемпионов, за кого мы могли бы поболеть. Считаю, что Кварацхелию поддерживают не меньше наших болельщиков», – сказал Непомнящий.

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8 комментариев
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Да нет никакого пафоса вокруг Захаряна. Он армянин и свистопляску вокруг него устраивают лишь его соплеменники. За долю малую и от комплекса неполноценности. У каждого свои причины)) Для меня они оба чужие. И Квара и Захарян. И за подвигами ихними я слежу не плотнее, нежели за успехами Осимхена или Мбаппе. Главное в этой жизни, не сотворить себе кумира))
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Ответ DelPiero1010
Так Квара и ворвался в европейский футбол гораздо ярче!!!
Он с первых игр заиграл так , будто уже несколько лет в Наполи
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Так Квара и ворвался в европейский футбол гораздо ярче!!!
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Они немного не сопоставимы, как бы помягче сказать, в футболе... Хвича победитель Серии А и новичок Ла Лиги Арсен. Захаряну удачи.
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Скажу чисто за себя, болею за своих !!!
Разница только в том , что за кого то чуть больше, за кого то чуть меньше... Но не вижу смысла расписывать это долго и не к чему......
Как говорят на вкус и цвет...... ну или - сердцу не прикажешь!
Но вот главное, я Без Пафоса и т.п.!!!

У каждого игрока свой жизненный путь и всему своё время. Будут и взлёты и падения. Другое дело где то раньше, где то позже. Не мало примеров как у одного игрока не идёт в одной команде, а в другой всё отлично. Кто то из-за тренера меняет клуб....!

Кто там что пишет мне по фигу!
А уж сколько там " доброжелателей" и " пустых кувшинов" одному богу известно!
Арсену удачи и без травм!!!
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О каком пафосе к Захаряну идёт речь, не могу понять? Да, болелы в России за ним следят, а что, это типа чересчур? Или больно пафосно следят? Что-то я такого не заметил. В облаках вроде никто не витает.
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Ответ Kit244098
Да нет никакого пафоса вокруг Захаряна. Он армянин и свистопляску вокруг него устраивают лишь его соплеменники. За долю малую и от комплекса неполноценности. У каждого свои причины)) Для меня они оба чужие. И Квара и Захарян. И за подвигами ихними я слежу не плотнее, нежели за успехами Осимхена или Мбаппе. Главное в этой жизни, не сотворить себе кумира))
👏
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