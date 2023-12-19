Валерий Непомнящий: «По отношению к Захаряну в России слишком много пафоса, его работа – играть в футбол. Хвичу поддерживают не меньше наших болельщиков»
Валерий Непомнящий высказался о внимании к Арсену Захаряну в российских СМИ.
«В России слишком много пафоса по отношению к Захаряну. Его работа – играть в футбол. Не думаю, что у него будут мысли о том, что он представляет всю страну. Это рабочий момент.
К сожалению, сейчас не так много участников Лиги чемпионов, за кого мы могли бы поболеть. Считаю, что Кварацхелию поддерживают не меньше наших болельщиков», – сказал Непомнящий.
Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре
Разница только в том , что за кого то чуть больше, за кого то чуть меньше... Но не вижу смысла расписывать это долго и не к чему......
Как говорят на вкус и цвет...... ну или - сердцу не прикажешь!
Но вот главное, я Без Пафоса и т.п.!!!
У каждого игрока свой жизненный путь и всему своё время. Будут и взлёты и падения. Другое дело где то раньше, где то позже. Не мало примеров как у одного игрока не идёт в одной команде, а в другой всё отлично. Кто то из-за тренера меняет клуб....!
Кто там что пишет мне по фигу!
А уж сколько там " доброжелателей" и " пустых кувшинов" одному богу известно!
Арсену удачи и без травм!!!