Родри не доиграл матч с «Флуминенсе» из-за повреждения.

На 68-й минуте финала клубного чемпионата мира опорник «Флуминенсе» Алекссандер сбил хавбека «Манчестер Сити» в подкате сзади. После этого у испанца возникли проблемы с правой ногой.

Получив медицинскую помощь, смог продолжить игру, однако через несколько минут все же попросил о замене. На 74-й минуте вместо него вышел защитник Мануэль Аканджи.

Подробно со статистикой 27-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.

«Манчестер Сити» – «Флуминенсе». 3:0 – Фоден сделал счет разгромным. Онлайн-трансляция

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