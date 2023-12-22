Родри получил травму правой ноги после подката хавбека «Флуминенсе» в финале клубного ЧМ

Теги Флуминенсе Манчестер Сити премьер-лига Англия травмы чемпионат мира среди клубов Родри Мануэль Аканджи Здоровье Футбол

Родри не доиграл матч с «Флуминенсе» из-за повреждения.

На 68-й минуте финала клубного чемпионата мира опорник «Флуминенсе» Алекссандер сбил хавбека «Манчестер Сити» в подкате сзади. После этого у испанца возникли проблемы с правой ногой.

Получив медицинскую помощь, Родри смог продолжить игру, однако через несколько минут все же попросил о замене. На 74-й минуте вместо него вышел защитник Мануэль Аканджи.

Подробно со статистикой 27-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.

«Манчестер Сити» – «Флуминенсе». 3:0 – Фоден сделал счет разгромным. Онлайн-трансляция

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25 комментариев
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Больше матчей! Слишком мало! Большееее!!
+34
-9
+25
Ответ Адам Оздоев
А почему пеп выпустил основной состав? Можно же было резерв поставить. Или были договоренности с саудитами что на поле будут звезды?
это если че финал титула😂
+22
-2
+20
Ответ Supreme Allah
Так пусть не ставят его на этот товарищеский матч , у них три состава , а все основой играют будто против мадридского Реала матч
Нету там три состава. Даже на две не тянет. Зачем бред нести
+26
-8
+18
Очень жаль
Очень очень жаль
Сердце команды
+8
-1
+7
Ответ Николай Бойко
Больше матчей! Слишком мало! Большееее!!
Если в сезоне будут играть 10 матчей, то футболисты перестанут прыгать в ноги сопернику? Или вы не смотрели, как он травмировался, а побежали плюсики собирать?
+6
0
+6
Ответ ман сити фейк
Нету там три состава. Даже на две не тянет. Зачем бред нести
И что? Флуминенсе не обыграть, если вместо Родри выпустить Филлипса?
+6
-1
+5
Бразильские костоломы в своём духе,аж двумя ногами зажал его ногу,боюсь,со связками колена что-то(
Здоровья Родри и с Победой Сити!💙👍
+6
-2
+4
Ответ Николай Бойко
Больше матчей! Слишком мало! Большееее!!
Ну да, подкаты же происходят только на матчах
+3
0
+3
Ответ Адам Оздоев
А почему пеп выпустил основной состав? Можно же было резерв поставить. Или были договоренности с саудитами что на поле будут звезды?
Не исключено
+2
0
+2
Это серьезная потеря, мы то видели Сити в последних матчах без него. Только мы думали что Сити включится с возвращением Де Брюйне, и тут такое :(
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Надеюсь не серьёзно. Без Родри команда сырая. Не этого ожидал от сегодняшнего матча
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Родри, конечно, здоровья, но просто напомню, как Сити играет без него)
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нечего ..что его не будет .зато Кевин будет
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Однозначно потеря для Сити
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Большое счастье Сити , что идиотский регламент не позволил Пепу под медали выпустит ещё и Де Брюйне !
Бразильцы Всемирно известные костоломы
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Ответ
Бразильские костоломы в своём духе,аж двумя ногами зажал его ногу,боюсь,со связками колена что-то( Здоровья Родри и с Победой Сити!💙👍
Полностью поддерживаю !
И чемпионат их ровно такого же сорта
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