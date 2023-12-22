Родри получил травму правой ноги после подката хавбека «Флуминенсе» в финале клубного ЧМ
Родри не доиграл матч с «Флуминенсе» из-за повреждения.
На 68-й минуте финала клубного чемпионата мира опорник «Флуминенсе» Алекссандер сбил хавбека «Манчестер Сити» в подкате сзади. После этого у испанца возникли проблемы с правой ногой.
Получив медицинскую помощь, Родри смог продолжить игру, однако через несколько минут все же попросил о замене. На 74-й минуте вместо него вышел защитник Мануэль Аканджи.
Подробно со статистикой 27-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.
«Манчестер Сити» – «Флуминенсе». 3:0 – Фоден сделал счет разгромным. Онлайн-трансляция
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Очень очень жаль
Сердце команды
Здоровья Родри и с Победой Сити!💙👍
Бразильцы Всемирно известные костоломы
И чемпионат их ровно такого же сорта