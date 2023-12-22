Роналду после гола «Аль-Иттифаку»: «Третья победа «Аль-Насра» подряд! Мы жаждем большего»

Криштиану Роналду рад, что «Аль-Наср» обыграл «Аль-Иттифак» (3:1).

«Третья победа подряд!

Мы жаждем большего, давай не останавливаться, « »!» – написал 38-летний нападающий, отметившийся сегодня голом и результативной передачей.

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