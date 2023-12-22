Роналду после гола «Аль-Иттифаку»: «Третья победа «Аль-Насра» подряд! Мы жаждем большего»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттифак Футбол

Криштиану Роналду рад, что «Аль-Наср» обыграл «Аль-Иттифак» (3:1).

«Третья победа подряд!

Мы жаждем большего, давай не останавливаться, «Аль-Наср»!» – написал 38-летний нападающий, отметившийся сегодня голом и результативной передачей.

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13 комментариев
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Рон: я за этот клуб стою, арабы все для меня, и я для них все! Я здесь свою репутацию похоронил, именно отсюда начнется возрождение мирового футбола!...))
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фу, короче...
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Ответ Этот Райола хочет денег
Рон: я за этот клуб стою, арабы все для меня, и я для них все! Я здесь свою репутацию похоронил, именно отсюда начнется возрождение мирового футбола!...))
Слово пацана
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0
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Напомнило : https://youtu.be/Ntt6_3db93I?feature=shared
[Видеозапись]
[Насрала - израильское ТВ] [BiGTORRENT.ORG]
https://vk.com/video11790571_456241901
+1
-1
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в смысле- больше пенальти жаждем?
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-5
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Как будто нейросеть пишет) очень шаблонно
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-2
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Просто Гена Букин по сути, только более популярный
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Кому он все это пишет? Сестры на уровне телепатии понимают, что криро жаждет, сестры вообще жаждут и не меньше его самого. Им не нужно инстаграмы читать для этого. А фанам аль-насра надо по арабски строчить. Для Пирса наверное сообщения, чтобы тот не расслаблялся в Англии и кидался бОльшими 💩 в ТенХага.
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0
0
Ответ Этот Райола хочет денег
Рон: я за этот клуб стою, арабы все для меня, и я для них все! Я здесь свою репутацию похоронил, именно отсюда начнется возрождение мирового футбола!...))
Да за любой клуб стоИт! В каком бы клубе он ни играл… Есть сомнения в выполнении его прямых обязанностей по контракту? Тогда расскажи где это было не так)
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-3
0
Ответ Этот Райола хочет денег
Рон: я за этот клуб стою, арабы все для меня, и я для них все! Я здесь свою репутацию похоронил, именно отсюда начнется возрождение мирового футбола!...))
Так это Рон или чушпан?
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