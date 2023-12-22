Генсек РФС о заявлениях Карпина: «Каждый раз просим Валерия Георгиевича учитывать, что он мегапубличная персона. Иногда его неправильно понимают в контексте»

Генеральный секретарь РФС высказался о громких заявлениях Валерия Карпина.

– Этот год был неоднозначным для Валерия Карпина с точки зрения его заявлений. На переговоры о контракте это не влияет?

– Валерий Георгиевич очень резкий и эмоциональный человек и иногда его неправильно понимают в контексте. На переговоры это не влияет. Мы каждый раз просим Валерия Георгиевича учитывать, что он мегапубличная персона.

Когда он дает интервью в статусе главного тренера клуба, мы регулярно просим помнить, что он главный тренер сборной команды страны по футболу, что налагает на него определенные ограничения.

Ему тяжело, он устал, потому что у него нет выходных. Если у других тренеров есть хотя бы перерывы на матчи сборных, у него перерыва нет. С учетом переездов « » он живет в автобусе, он очень сильно переживает, искренне переживает за весь футбол, – сказал .

«Какой дебил принимал решение, какой идиот?» Как же зол Карпин из-за снежного матча!

«Кто может уехать – уезжайте, даю совет». Цитата дня – посыл Валерия Карпина

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