Тикнизян считает, что Головин близок к Аршавину по уровню: «Андрей чуть лучше за счет индивидуальных наград, но по уровню мастерства они схожи»

Теги Локомотив Монако Андрей Аршавин премьер-лига Россия лига 1 Франция Александр Головин Наир Тикнизян Футбол

Наир Тикнизян считает, что Александр Головин близок по уровню к Андрею Аршавину.

– Аршавин сказал, что такие футболисты, как он, рождаются раз в 50 лет. Ты видишь в России сейчас футболиста, близкого к нему по уровню?

– Да, это Саша Головин. Возможно, он уже приблизился к уровню Аршавина. Головин хорошо выступает за «Монако», особенно в этом сезоне, и в принципе чувствует себя очень даже неплохо в зарубежном чемпионате и еврокубках.

Понятно, что Аршавин на данный момент чуть лучше за счет индивидуальных наград. Но по уровню мастерства, думаю, они очень схожи, – сказал защитник «Локомотива». 

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19 комментариев
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Мне очень нравится игра Головина, особенно на фоне остальных представителей нашей родины, но Аршавин... вы уж извините на две головы выше был не только по трофеям но и по статистике и мастерства у него по больше.
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+20
Аршавин по уровню игрок на порядок выше, Аршавин топовый игрок был а Головин просто хороший игрок но не топ.
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Скажем так - в данный момент Головин ближе всех наших футболистов по уровню к Аршавину.
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Праймовый Аршавин конечно сильнее, другое дело, что на топовом уровне Андрей сыграл всего 2-3 сезона
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Когда мяч был в ногах Аршавина ,у зрителя всегда была уверенность, что он с ним сделает что-то интересное , даже в моментах когда это кажется невозможным. Голова тоже хорош безусловно , тем более на фоне наших брёвен , так как уровень паспортистов просел , помню его когда в сборной не было из-за травм , никто не мог мяч дотащить до нападающих и создать момент. Но он и близко не 6 место за ЗМ
+2
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Пусть 4 Ливеру положит, тогда и начнем сравнивать) Аршавин на пике это был топ-игрок, талант. Если бы не русская лень...Такого таланта в 21 веке в России еще не было больше. Головин просто хороший футболист, но куда его сравнивать. Хоть с титулами, хоть без.
+4
-2
+2
Ответ Сергей Гришин
Мне очень нравится игра Головина, особенно на фоне остальных представителей нашей родины, но Аршавин... вы уж извините на две головы выше был не только по трофеям но и по статистике и мастерства у него по больше.
Даа, помню эти красные щёки и безумный взгляд убегающего шавы
+3
-1
+2
Ответ Сергей Гришин
Мне очень нравится игра Головина, особенно на фоне остальных представителей нашей родины, но Аршавин... вы уж извините на две головы выше был не только по трофеям но и по статистике и мастерства у него по больше.
Ну статистику тут не стоит сравнивать. Аршавин всё таки играл ближе к чужим воротам. Но магии он творил конечно больше. Впрочем у Сани ещё есть время доказать обратное. Если проведёт остаток карьеры на уровне этого сезона и выше, то сравнения будут вполне уместны.
+2
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+1
Ответ maxbeast
Пусть 4 Ливеру положит, тогда и начнем сравнивать) Аршавин на пике это был топ-игрок, талант. Если бы не русская лень...Такого таланта в 21 веке в России еще не было больше. Головин просто хороший футболист, но куда его сравнивать. Хоть с титулами, хоть без.
Головин за Монако забил больше, чем Аршавин за Арсенал.
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Раз в 50 лет — это ещё очень скромно.
В фигурном катании отдельные представительницы ЖО, как утверждают их поклонницы, рождаются раз в 100 лет.
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У Головина более стабильная и равномерная карьера, но Аршавин 2006-2009 был невероятен–лучший в истории постсоветский футболист по влиянию на игру, индивидуальным скиллам и игровому интеллекту.Хвича рядом но ему со сборной и страной не повезло
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Ответ Supreme Allah
Ближе всех Миранчук
Гипотетически, возможно, но он не играет практически. А Головин держит уровень в одной из сильнейших лиг европейских, в этом сезоне уже однозначный лидер клуба. И в сборной Александр сильнее выглядит, чем Алексей.
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Ответ Сергей Гришин
Мне очень нравится игра Головина, особенно на фоне остальных представителей нашей родины, но Аршавин... вы уж извините на две головы выше был не только по трофеям но и по статистике и мастерства у него по больше.
Вы уверены про статистику?))
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Ответ maxbeast
Пусть 4 Ливеру положит, тогда и начнем сравнивать) Аршавин на пике это был топ-игрок, талант. Если бы не русская лень...Такого таланта в 21 веке в России еще не было больше. Головин просто хороший футболист, но куда его сравнивать. Хоть с титулами, хоть без.
Я тоже про тот покер сразу вспомнил. Не уверен, что кто-то из российских футболистов такое делал. Тот же Канчельскис играл в Великобритании подольше. Но так не отжигал :)
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Ответ maxbeast
Пусть 4 Ливеру положит, тогда и начнем сравнивать) Аршавин на пике это был топ-игрок, талант. Если бы не русская лень...Такого таланта в 21 веке в России еще не было больше. Головин просто хороший футболист, но куда его сравнивать. Хоть с титулами, хоть без.
Кто такой Аршавин по сравнению с Олегом Саленко? Никто.
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Ответ antiginer
Во времена Аршавина Головин,не факт,что вообще в сборной был.Так что Тикнизян,садись,два
Саенко, Семшов, Иванов? Все звёзды))
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