Тикнизян считает, что Головин близок к Аршавину по уровню: «Андрей чуть лучше за счет индивидуальных наград, но по уровню мастерства они схожи»

Наир Тикнизян считает, что Александр Головин близок по уровню к Андрею Аршавину.

– Аршавин сказал, что такие футболисты, как он, рождаются раз в 50 лет. Ты видишь в России сейчас футболиста, близкого к нему по уровню?

– Да, это Саша Головин. Возможно, он уже приблизился к уровню . Головин хорошо выступает за « », особенно в этом сезоне, и в принципе чувствует себя очень даже неплохо в зарубежном чемпионате и еврокубках.

Понятно, что Аршавин на данный момент чуть лучше за счет индивидуальных наград. Но по уровню мастерства, думаю, они очень схожи, – сказал защитник « ».

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