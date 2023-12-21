У Оздоева 5 голов в 8 последних матчах чемпионата Греции. Он 7-й бомбардир турнира

Теги ПАОК высшая лига Греция Магомед Оздоев Константинос Фортунис Карлос Лопес Уэска Даниэл Поденсе Лорен Морон Хуан Мирительо Кифисия Футбол

Магомед Оздоев забил 5-й гол в чемпионате Греции.

Полузащитник ПАОК поразил ворота «Кифисии» в 15-м туре чемпионата (6:0).

Российский футболист забил 5 мячей в 8 последних матчах греческой лиги. Он делит 7-е место в списке лучших бомбардиров турнира с Даниэлом ПоденсеКонстантиносом Фортунисом (оба – Олимпиакос»), Хуаном Мирительо («Астерас») и Карлосом Лопесом Уэской («Ламия»). 

Лидирует в рейтинге форвард «Ариса» Лорен Морон – на его счету 9 голов. 

Оздоев выступает за ПАОК с августа этого года. Статистику 31-летнего игрока можно найти здесь

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2 комментария
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Неожиданно. Хорош Мага, дак держать
+3
0
+3
Гол вообще знатный получился, аля РВП на минималках. Классно рыбкой прыгнул

Кому интересно https://twitter.com/PAOKfrance/status/1737921105531134407
+3
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