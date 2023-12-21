У Оздоева 5 голов в 8 последних матчах чемпионата Греции. Он 7-й бомбардир турнира

Магомед Оздоев забил 5-й гол в чемпионате Греции.

Полузащитник ПАОК поразил ворота «Кифисии» в 15-м туре чемпионата (6:0).

Российский футболист забил 5 мячей в 8 последних матчах греческой лиги. Он делит 7-е место в списке лучших бомбардиров турнира с , (оба – Олимпиакос»), Хуаном Мирительо («Астерас») и («Ламия»).

Лидирует в рейтинге форвард «Ариса» – на его счету 9 голов.

выступает за ПАОК с августа этого года. Статистику 31-летнего игрока можно найти здесь.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам