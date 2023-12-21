У Оздоева 5 голов в 8 последних матчах чемпионата Греции. Он 7-й бомбардир турнира
Магомед Оздоев забил 5-й гол в чемпионате Греции.
Полузащитник ПАОК поразил ворота «Кифисии» в 15-м туре чемпионата (6:0).
Российский футболист забил 5 мячей в 8 последних матчах греческой лиги. Он делит 7-е место в списке лучших бомбардиров турнира с Даниэлом Поденсе, Константиносом Фортунисом (оба – Олимпиакос»), Хуаном Мирительо («Астерас») и Карлосом Лопесом Уэской («Ламия»).
Лидирует в рейтинге форвард «Ариса» Лорен Морон – на его счету 9 голов.
Оздоев выступает за ПАОК с августа этого года. Статистику 31-летнего игрока можно найти здесь.
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