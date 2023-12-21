Глава ФИФА Инфантино о решении суда в пользу Суперлиги: «Оно ничего не меняет. Мы организовывали лучшие соревнования в мире, и так будет и в будущем»

Теги ФИФА Джанни Инфантино Суперлига Европы Футбол

Президент ФИФА отреагировал на решение суда ЕС в пользу Суперлиги.

Сегодня суд Европейского Союза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением». 

«При величайшем уважении к Европейскому суду, сегодняшнее решение на самом деле ничего не меняет. Исторически мы организовывали лучшие соревнования в мире, и так будет и в будущем.

Мы продолжим проводить самые зрелищные, конкурентные и значимые турниры в мире и использовать наши доходы для развития футбола во всех уголках земного шара посредством программ солидарности, которые гарантируют менее привилегированным выгоду от этих топовых турниров. 

ФИФА, как и всегда, продолжит делать это в тесном сотрудничестве с нашими ассоциациями-членами, с конфедерациями и со всеми заинтересованными сторонами футбола исключительно на благо нашей игры – во всем мире. Все вместе!» – сказал Джанни Инфантино.

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21 комментарий
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"А будете вые....ся, будете играть каждый день", - добавил Инфантино.
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"Мы организовывали лучшие соревнования в мире, и так будет и в будущем" - очевидно, потому что вы единственные кто организовывает футбольные соревнования)
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Что ж вы так засуетелись, если оно ни на что не влияет?
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Ответ Le_Mogul
Тут в основном топят за Суперлигу фанаты Реала. Но это понятно. Для них Перес, как для путиноидов Путин. Какую бы дичь не придумал, поддержат. Адекватные понимают что это зомби-турнир. Другое дело, что уефа тоже нужна модернизация.
ты знаешь какой процент аудитории футбика составляет молодые люди возрасте до 20 лет?? Как ты хочешь завлечь этих людей с этими консервами в лице чиновников глав лиг и уефа фифа. Твоя морщинистая задница старого пердуна уже никому неинтересна, тебя уже не берут в расчет. Молодая аудитория это деньги. А через 10 лет процент молодой аудитории футбола будет меньше 5% согласно данным этого же фифа. Вот такое вот лицемерие от ФИФА. Их все устраивает сейчас т.к. прямо сейчас деньги есть. А что будет через 10-20 лет их мало волнует.
Так кто тут путиноид???
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+6
И все равно мне кажется, что никакой Суперлиги не будет🤔
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Ключевое - при величайшем уважении к Европейскому суду, его решение ничего не меняет. Ну или не значит. Такие вот времена...
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Действительно, когда-то организовали, но сейчас уже нет. А ситуация с судом показывает - что кнутом вы больше ничего не добьётесь со своими штрафами и шантажом. В ЛЧ по-настоящему смотрибельно только 6-7 топ матчей в ПО, пару интриг в группе, и локальные интриги в квалификациях. В ЛЕ можно глянуть только финал, а в ЛК дай бог узнать кто там вообще его выиграл)) Континентальные соревнование в Европе давно пора монетизировать. А за нац лиги я не переживаю. Я как буду смотреть АПЛ, так и продолжу, так же как и глобальный зритель. Одно другому не мешает
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Решение о том, что конкуренция допустима, конечно же, многое меняет. Оно означает, что дальше все будут решать чисто финансовые стимулы. Весь вопрос, способна ли Суперлига их предложить. Скоро увидим.
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Ответ Le_Mogul
Ага, там уже АПЛ и Бундеслига послали эту Суперлигу. Они же не понимают проблему, которую поднял Дима из спортсру, и что этот супертурнир закроет эту проблему. Все же просто.)
От клубов апл это лицемерие в чистом виде. т.к. деньги от американских инвест фондов это те же деньги что будут в Суперлиге. Американцы скажут вступить – вступят как миленькие все они. И посмотрим на вас потом, что будете писать тут))
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Ответ Дима
ты знаешь какой процент аудитории футбика составляет молодые люди возрасте до 20 лет?? Как ты хочешь завлечь этих людей с этими консервами в лице чиновников глав лиг и уефа фифа. Твоя морщинистая задница старого пердуна уже никому неинтересна, тебя уже не берут в расчет. Молодая аудитория это деньги. А через 10 лет процент молодой аудитории футбола будет меньше 5% согласно данным этого же фифа. Вот такое вот лицемерие от ФИФА. Их все устраивает сейчас т.к. прямо сейчас деньги есть. А что будет через 10-20 лет их мало волнует. Так кто тут путиноид???
Ага, там уже АПЛ и Бундеслига послали эту Суперлигу. Они же не понимают проблему, которую поднял Дима из спортсру, и что этот супертурнир закроет эту проблему. Все же просто.)
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Ответ Bashibuzuck
И все равно мне кажется, что никакой Суперлиги не будет🤔
Да по другому по-просту быть и не может.
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Ответ Proper Chels
А все таки красиво Переса нагнули за день, ничего не скажешь. Впрочем я надеюсь Перес пойдет до конца, и создаст свою лигу розовых пони, а Реал вышвырнут из еврокубков и понизят в классе в Ла Лиге. Пусть катают против Базелей, Аль-Насров и Барселон в сторонке.
Глор Челси говорит про нагибание))) Стандартные заявления клубов и чинуш=нагнули. Ясно-понятно.
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Ответ Кефтеме
Пари НН тоже не против)
А они в какой лиге будут играть, в лиге развития?😁
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Ответ Bashibuzuck
🧐 Что по Суперлиге? ❌ Публично выступили против: 👕 АПЛ 👕 Немецкая футбольная лига 👕 Лига 1 👕 Эредивизи 👕 «Атлетико» 👕 «Бавария» 👕 «Боруссия» Д 👕 «Валенсия» 👕 «Вильярреал» 👕 «Интер» 👕 «Копенгаген» 👕 «Манчестер Сити» 👕 «Марсель» 👕 «Монако» 👕 «МЮ» 👕 «ПСЖ» 👕 «Реал Сосьедад» 👕 «Рома» 👕 «Севилья» 👕 «Селтик» 👕 «Фейеноорд» 👕 «Фенербахче» ✅ Публично за: 👕 «Барселона» 👕 «Наполи» 👕 «Реал» @telesportmedia
Пари НН тоже не против)
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Ответ Potapson
Ключевое - при величайшем уважении к Европейскому суду, его решение ничего не меняет. Ну или не значит. Такие вот времена...
Эти уважаемые судьи и в поддержку Независимой Лиги любителей хомяков и сусликов выступили бы с не меньшим энтузиазмом !
Если не с большим ))
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Так кроме вас никто и не организовывает
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Вы организовали лучшие купленные соревнования
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