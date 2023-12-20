Фенербахче — Галатасарай: прогноз на матч 24 декабря 2023, Чемпионат Турции

24 декабря в Стамбуле состоится матч 18 тура Чемпионата Турции. Матч пройдет на стадионе «Шюкрю Сараджоглу». Начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени.

Впереди матч двух лидеров турецкого чемпионата за право оспорить лидерство. Обе команды идут вровень и вряд ли захотят отпустить друг друга. Кто окажется в этом матче сильнее, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: Х2, ТБ (2,5).

Фенербахче

Стамбульская команда в текущем сезоне турецкого чемпионата выглядит очень здорово и тому доказательство, занимаемая 1 строчка в турнирной таблице. В их активе 43 набранных балла в 16 турах и удалось выиграть 14 матчей первенства. Ближайшего преследователя в лице команды «Галатасарай» они опережают за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей, при равном количестве очков, которая у них (+30). Впечатляет их результативность в этом сезоне и 44 забитых мяча — это лучший показатель в Суперлиге с приличным отрывом в 10 голов от ближайшего конкурента. А больше всего в команде отличился Эдин Джеко, у которого 12 голов и 2 ассиста в активе и он второй в списке лучших голеадоров чемпионата. А вот по пропущенным мячам у них 2 показатель в лиге и 14 голов они позволили забить своим соперникам.

«Фенербахче» в последних 5 турах Суперлиги Турции идет без поражений и выиграл 4 встречи, при одном ничейном результате. Ничья была в гостевой игре с «Аданадемирспор» (0:0). В ней удалось создать приличное количество голевых моментов, но реализовать ни один из них н получилось.

А вот победить удалось сначала в упорной встрече «Карагюмрюк» (2:1). Следом была убедительная виктория над командой

«Сивасспор» (4:1). А потом в гостевом матче удалось нанести поражение крепкому «Бешикташу» (3:1), сам матч получился непростым и хозяева дали хороший отпор, но всё же во втором тайме их удалось дожать и добиться волевой победы.

В последнем сыгранном турецкого первенства получилась нервная игра с голевой перестрелкой с «Кайсерирспор», завершившаяся викторией (4:3) с победным голом в концовке игры.

На прошлой неделе команда из Стамбула сыграла свой матч в рамках Лиги Конференций, где без особого труда в заключительном туре группового этапа обыграла словацкую команду «Спартак Трнава» (4:0), где Джеко отметился голевым дублем. Благодаря этой победе «Фенербахче» занял в своем квартете 1 место и пробился в 1/8 финала ЛК.

Результаты «Фенербахче» в 5 последних сыгранных матчах:

20.12.23 «Кайсериспор» — «Фенербахче» 3: 4 ;

3: ; 14.12.23 «Фенербахче» — «Спартак Трнава» 4 :0;

— «Спартак Трнава» :0; 09.12.23 «Бешикташ» — «Фенербахче» 1: 3 ;

1: ; 04.12.23 «Фенербахче» — «Сивасспор» 4 :1;

— «Сивасспор» :1; 01.12.23 «Норшелланн» — «Фенербахче» 6:1.

Интересные статистические факты «Фенербахче»:

В 4 последних встречах у команды в активе победы;

В последних 3 домашних матчах клуб одержал победу;

В 5 из 6 последних играх стамбульского клуба забивают обе команды;

В 6 последних встречах было забито 3 и более мяча за игру;

В последних 5 матчах команда в среднем забивает около 3 мячей за игру;

Стамбульцы отличаются голом в 6 последних поединках.

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Галатасарай

В текущем сезоне Чемпионата Турции «Галатасарай» прилично стартовал, но при этом получил хорошую конкуренцию в лице «Фенербахче», который сейчас находится выше их в таблице за счет дополнительных показателей. Они имеют приличный отрыв в 14 очков от третьей строчки, где сейчас располагается «Кайсериспор» и чувствуют себя довольно уверенно. В 16 турах им удалось набрать 43 очка из 48 максимальных и забить 32 мяча, что в среднем 2 гола за 1 матч чемпионата. А лучшим голеадором команды является сейчас Мауро Икарди, который возглавляет гонку бомбардиров чемпионата с 12 голами и 5 голевыми передачами. «Галатасарай» является лучшей командой в чемпионате по показателю пропущенных голов, которых у них всего 9, что о говорит о их надежной игре в обороне.

«Галатасарай» в последних 5 турах турецкого чемпионата одержал 4 победы и 1 раз проиграл. Проигрыш случился в гостевом матче 12 тура с «Хайтайспор» (1:2). «Галатасарай» много атаковал и владел мячом, но 2 грубых ошибки в обороне все перечеркнули и не позволили в этой игре набрать очки.

Следом удалось крупно обыграть «Аланьяспор» (4:0), где Мертенс оформил голевой дубль и «Галатасарай» выглядел на голову выше своего соперника, окучивая их у ворот. После чего были (2:0) в гостях со скромным Пендикспор» и домашние (3:1) с «Аданадемирспор», в обоих матчах не было особых трудностей и удалось уверенно одержать победы за счет слаженной игры на всех участках поля.

Ну и в последнем сыгранном туре на домашней арене удалось обыграть «Карагюмрюк» (1:0), где могли забить еще парочку голов, н овсе же соперник здорово сыграл в оборон и только раз поволили сбя огорчить.

«Галатасарай» в текущем сезоне еще играет в Лиге Чемпионов, где 13 декабря сыграл в гостевом матче 6 тура группового этапа с «Копенгагеном», которому уступил в счете (0:1). Несмотря на территориальное преимущество во владении мячом и созданию опасных моментов, все же не удалось вскрыть крепкую оборону датчан, которые же смогли найти брешь у турецкой команды и отличились в счете в начале 2 тайма. Эта игра не позволила туркам выйти в плей-офф Лиги Чемпионов, но дала путевку в плей-офф Лиги Европы, где она в следующем году продолжит свой путь.

Результаты ФК «Галатасарай» в 5 последних сыгранных матчах:

20.12.23 «Галатасарай» — «Карагюмрюк» 1 :0;

— «Карагюмрюк» :0; 13.12.23 «Копенгаген» — «Галатасарай» 1 :0;

— «Галатасарай» :0; 08.12.23 «Галатасарай» — «Аданадемирспор» 3 :1;

— «Аданадемирспор» :1; 02.12.23 «Пендикспор» — «Галатасарай» 0: 2 ;

0: ; 29.11.23 «Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед» 3:3.

Интересные статистические факты ФК «Галатасарай»:

В 6 последних встречах у команды в активе 4 победы, при одном поражении;

В последней гостевой игр было поражение с минимальной разницей в счете;

В 5 из 10 последних матчах клуба «Галатасарай» забивают обе команды;

В 6 из 9 последних матчах было забито 3 и более мяча за игру;

В последних 6 матчах команда в среднем забивает около 2 глов;

Команда отличается голом в 19 из 20 последних поединках.

Фенербахче – Галатасарай: история личных встреч

Команды в истории очных поединков провели между собой 153 очных матча. 55 из них стали победными для «Фенербахче», а у «Галатасарая» в активе 49 побед. А 49 матчей закончились ничейным результатом.

«Фенербахче» в этих матчах забивал в среднем 1.18 голов (180 мячей), а «Галатасарай» 1.05 (161 мяч).

Самый разгромный счет в этих противостояниях был (6:0), такой результат удавался только «Фенербахче», но было это в 2002 году в рамках Суперлиги Чемпионата Турции. «Галатасарай» же обыгрывал их максимально (5:0), это было в далеком 1960 году в Чемпионате Турции.

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

04.06.23 «Галатасарай» – «Фенербахче» ( 3 :0).

– «Фенербахче» ( :0). 08.01.23 «Фенербахче» – «Галатасарай» (0: 3 ).

(0: ). 10.04.22 «Фенербахче» – «Галатасарай» ( 2 :0).

– «Галатасарай» ( :0). 21.11.21 «Галатасарай» – «Фенербахче» (1: 2 ).

(1: ). 06.02.21 «Фенербахче» – «Галатасарай» (0:1).

В последних 5 сыгранных очных встречах оппонентов «Галатасарай» трижды одержал победу и 2 раза виктория была на стороне «Фенербахче». В последних 2 очных встречах «Галатасарай» обыгрывал соперника с одинаковым счетом (3:0) и обе игры были в рамках Чемпионата Турции. Последний раз «Фенербахче» обыгрывал соперника (2:0) в рамках турецкой Суперлиги в 2022 году.

В 3 последних матчах обе команды не забивали друг другу и в них ни разу не было забито более 3 мячей за игру.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Фенербахче – Галатасарай

Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния «Фенербахче» с небольшой разницей в коэффициентах. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Фенербахче» — 2.19;

Ничья — 3.192;

Победа «Галатасарай» — 2.96;

1Х — 1.40;

Х2 — 1.68;

12 — 1.25;

Ф1 (0) — 2.03;

Ф2 (0) — 1.82;

ТБ (2,5) — 1.58;

ТМ (2,5) — 2.39;

ТБ (3) — 1.97;

ТМ (3) — 1.85;

ОЗ (да) — 1.54;

ОЗ (нет) — 2.47.

Обе команды в текущем сезоне плотнячком борются за чемпионство и идут нога в ногу, имея равное количество очков после 16 туров чемпионата. Но все же я думаю, что «Галатасарай», несмотря на то что на него дают больший коэффициент имеет больше шансов на победу и выглядит на текущий момент лучшей командой Суперлиги Турции. Да и к тому же в 2 последних очных встречах победа была на их стороне.

Здесь можно заключить пари на Х2, на то что гости не проиграют, за это дают неплохой кэф — 1.68.

Оба оппонента сейчас в атаке выглядят очень уверенно и имеют хорошую результативность в последних матчах. Да и в 2 последних очных встречах было забито более 2 мячей. Здесь можно сделать ставку на ТБ (2,5), за неплохой коэффициент 1.58.

Где смотреть матч Фенербахче – Галатасарай

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