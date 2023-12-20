Фенербахче — Галатасарай: прогноз на матч 24 декабря 2023, Чемпионат Турции

Теги Фенербахче Галатасарай высшая лига Турция Ставки на футбол прогнозы на футбол Футбол

24 декабря в Стамбуле состоится матч 18 тура Чемпионата Турции. Матч пройдет на стадионе «Шюкрю Сараджоглу». Начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени.

Впереди матч двух лидеров турецкого чемпионата за право оспорить лидерство. Обе команды идут вровень и вряд ли захотят отпустить друг друга. Кто окажется в этом матче сильнее, мы узнаем совсем скоро.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендованная ставка: Х2, ТБ (2,5).

Фенербахче

 

Стамбульская команда в текущем сезоне турецкого чемпионата выглядит очень здорово и тому доказательство, занимаемая 1 строчка в турнирной таблице. В их активе 43 набранных балла в 16 турах и удалось выиграть 14 матчей первенства. Ближайшего преследователя в лице команды «Галатасарай» они опережают за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей, при равном количестве очков, которая у них (+30). Впечатляет их результативность в этом сезоне и 44 забитых мяча — это лучший показатель в Суперлиге с приличным отрывом в 10 голов от ближайшего конкурента. А больше всего в команде отличился Эдин Джеко, у которого 12 голов и 2 ассиста в активе и он второй в списке лучших голеадоров чемпионата. А вот по пропущенным мячам у них 2 показатель в лиге и 14 голов они позволили забить своим соперникам.

«Фенербахче» в последних 5 турах Суперлиги Турции идет без поражений и выиграл 4 встречи, при одном ничейном результате. Ничья была в гостевой игре с «Аданадемирспор» (0:0). В ней удалось создать приличное количество голевых моментов, но реализовать ни один из них н получилось. 

А вот победить удалось сначала в упорной встрече «Карагюмрюк» (2:1). Следом была убедительная виктория над командой 

«Сивасспор» (4:1). А потом в гостевом матче удалось нанести поражение крепкому «Бешикташу» (3:1), сам матч получился непростым и хозяева дали хороший отпор, но всё же во втором тайме их удалось дожать и добиться волевой победы. 

В последнем сыгранном турецкого первенства получилась нервная игра с голевой перестрелкой с «Кайсерирспор», завершившаяся викторией (4:3) с победным голом в концовке игры.

На прошлой неделе команда из Стамбула сыграла свой матч в рамках Лиги Конференций, где без особого труда в заключительном туре группового этапа обыграла словацкую команду «Спартак Трнава» (4:0), где Джеко отметился голевым дублем. Благодаря этой победе «Фенербахче» занял в своем квартете 1 место и пробился в 1/8 финала ЛК.

Результаты «Фенербахче» в 5 последних сыгранных матчах:

  • 20.12.23 «Кайсериспор» — «Фенербахче» 3:4;
  • 14.12.23 «Фенербахче» — «Спартак Трнава» 4:0;
  • 09.12.23 «Бешикташ» — «Фенербахче» 1:3;
  • 04.12.23 «Фенербахче» — «Сивасспор» 4:1;
  • 01.12.23 «Норшелланн» — «Фенербахче» 6:1.

Интересные статистические факты «Фенербахче»:

  • В 4 последних встречах у команды в активе победы;
  • В последних 3 домашних матчах клуб одержал победу;
  • В 5 из 6 последних играх стамбульского клуба забивают обе команды;
  • В 6 последних встречах было забито 3 и более мяча за игру;
  • В последних 5 матчах команда в среднем забивает около 3 мячей за игру;
  • Стамбульцы отличаются голом в 6 последних поединках.

Прогноз на матч Ливерпуль – Арсенал

Галатасарай

 

В текущем сезоне Чемпионата Турции «Галатасарай» прилично стартовал, но при этом получил хорошую конкуренцию в лице «Фенербахче», который сейчас находится выше их в таблице за счет дополнительных показателей. Они имеют приличный отрыв в 14 очков от третьей строчки, где сейчас располагается «Кайсериспор» и чувствуют себя довольно уверенно. В 16 турах им удалось набрать 43 очка из 48 максимальных и забить 32 мяча, что в среднем 2 гола за 1 матч чемпионата. А лучшим голеадором команды является сейчас Мауро Икарди, который возглавляет гонку бомбардиров чемпионата с 12 голами и 5 голевыми передачами. «Галатасарай» является лучшей командой в чемпионате по показателю пропущенных голов, которых у них всего 9, что о говорит о их надежной игре в обороне.

«Галатасарай» в последних 5 турах турецкого чемпионата одержал 4 победы и 1 раз проиграл. Проигрыш случился в гостевом матче 12 тура с «Хайтайспор» (1:2). «Галатасарай» много атаковал и владел мячом, но 2 грубых ошибки в обороне все перечеркнули и не позволили в этой игре набрать очки. 

Следом удалось крупно обыграть «Аланьяспор» (4:0), где Мертенс оформил голевой дубль и «Галатасарай» выглядел на голову выше своего соперника, окучивая их у ворот. После чего были (2:0) в гостях со скромным Пендикспор» и домашние (3:1) с «Аданадемирспор», в обоих матчах не было особых трудностей и удалось уверенно одержать победы за счет слаженной игры на всех участках поля.

Ну и в последнем сыгранном туре на домашней арене удалось обыграть «Карагюмрюк» (1:0), где могли забить еще парочку голов, н овсе же соперник здорово сыграл в оборон и только раз поволили сбя огорчить.

«Галатасарай» в текущем сезоне еще играет в Лиге Чемпионов, где 13 декабря сыграл в гостевом матче 6 тура группового этапа с «Копенгагеном», которому уступил в счете (0:1). Несмотря на территориальное преимущество во владении мячом и созданию опасных моментов, все же не удалось вскрыть крепкую оборону датчан, которые же смогли найти брешь у турецкой команды и отличились в счете в начале 2 тайма. Эта игра не позволила туркам выйти в плей-офф Лиги Чемпионов, но дала путевку в плей-офф Лиги Европы, где она в следующем году продолжит свой путь.

Результаты ФК «Галатасарай» в 5 последних сыгранных матчах:

  • 20.12.23 «Галатасарай» — «Карагюмрюк» 1:0;
  • 13.12.23 «Копенгаген» — «Галатасарай» 1:0;
  • 08.12.23 «Галатасарай» — «Аданадемирспор» 3:1;
  • 02.12.23 «Пендикспор» — «Галатасарай» 0:2;
  • 29.11.23 «Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед» 3:3.

Интересные статистические факты ФК «Галатасарай»:

  • В 6 последних встречах у команды в активе 4 победы, при одном поражении;
  • В последней гостевой игр было поражение с минимальной разницей в счете;
  • В 5 из 10 последних матчах клуба «Галатасарай» забивают обе команды;
  • В 6 из 9 последних матчах было забито 3 и более мяча за игру;
  • В последних 6 матчах команда в среднем забивает около 2 глов;
  • Команда отличается голом в 19 из 20 последних поединках.

Фенербахче – Галатасарай: история личных встреч

 

Команды в истории очных поединков провели между собой 153 очных матча. 55 из них стали победными для «Фенербахче», а у «Галатасарая» в активе 49 побед. А 49 матчей закончились ничейным результатом.

«Фенербахче» в этих матчах забивал в среднем 1.18 голов (180 мячей), а «Галатасарай» 1.05 (161 мяч).

Самый разгромный счет в этих противостояниях был (6:0), такой результат удавался только «Фенербахче», но было это в 2002 году в рамках Суперлиги Чемпионата Турции. «Галатасарай» же обыгрывал их максимально (5:0), это было в далеком 1960 году в Чемпионате Турции.

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

  • 04.06.23 «Галатасарай» – «Фенербахче» (3:0).
  • 08.01.23 «Фенербахче» – «Галатасарай» (0:3).
  • 10.04.22 «Фенербахче» – «Галатасарай» (2:0).
  • 21.11.21 «Галатасарай» – «Фенербахче» (1:2).
  • 06.02.21 «Фенербахче» – «Галатасарай» (0:1).

В последних 5 сыгранных очных встречах оппонентов «Галатасарай» трижды одержал победу и 2 раза виктория была на стороне «Фенербахче». В последних 2 очных встречах «Галатасарай» обыгрывал соперника с одинаковым счетом (3:0) и обе игры были в рамках Чемпионата Турции. Последний раз «Фенербахче» обыгрывал соперника (2:0) в рамках турецкой Суперлиги в 2022 году.

В 3 последних матчах обе команды не забивали друг другу и в них ни разу не было забито более 3 мячей за игру.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Фенербахче – Галатасарай

 

Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния «Фенербахче» с небольшой разницей в коэффициентах. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

  • Победа «Фенербахче» — 2.19;
  • Ничья — 3.192;
  • Победа «Галатасарай» — 2.96;
  • 1Х — 1.40;
  • Х2 — 1.68;
  • 12 — 1.25;
  • Ф1 (0) — 2.03;
  • Ф2 (0) — 1.82;
  • ТБ (2,5) — 1.58;
  • ТМ (2,5) — 2.39;
  • ТБ (3) — 1.97;
  • ТМ (3) — 1.85;
  • ОЗ (да) — 1.54;
  • ОЗ (нет) — 2.47.

Обе команды в текущем сезоне плотнячком борются за чемпионство и идут нога в ногу, имея равное количество очков после 16 туров чемпионата. Но все же я думаю, что «Галатасарай», несмотря на то что на него дают больший коэффициент имеет больше шансов на победу и выглядит на текущий момент лучшей командой Суперлиги Турции. Да и к тому же в 2 последних очных встречах победа была на их стороне. 

Здесь можно заключить пари на Х2, на то что гости не проиграют, за это дают неплохой кэф — 1.68.

Оба оппонента сейчас в атаке выглядят очень уверенно и имеют хорошую результативность в последних матчах. Да и в 2 последних очных встречах было забито более 2 мячей. Здесь можно сделать ставку на ТБ (2,5), за неплохой коэффициент 1.58.

Где смотреть матч Фенербахче – Галатасарай

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Фенербахче – Галатасарай
Дата проведения
24 декабря, 19.00, «Шюкрю Сараджоглу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий