Ливерпуль – Арсенал: прогноз на матч 23.12.2023, английская Премьер-Лига

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Арсенал Ставки на футбол прогнозы на футбол Футбол

В субботу, 23 декабря, на знаменитом стадионе «Энфилд Роуд» состоится центральный поединок 18 тура английской Премьер-Лиги. Местный Ливерпуль будет принимать гостей из Лондона – Арсенал. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендованная ставка: обе забьют (1,58).

Ливерпуль

 

Перед встречей с «канонирами» подопечные Юргена Клоппа радостно проехались катком по Вест Хэму в матче 1/4 финала Кубка Лиги. «Красные» просто не заметили команду Дэвида Мойеса, разбив «молотобойцев» с неприличным счетом 5:1.

«Это было очень хорошее выступление, от самого начала и до самого конца. Мне понравилось, как двигалась моя команда, понравилось, как мы играли на подборах.

Все игроки получили удовольствие. Нам удалось в полной мере реализовать план на матч. Думаю, мы в неплохой форме», – отметил главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп.

У «красных» имеются определенные проблемы с составом. В лазарете Ливерпуля находятся Жоэль Матип (выбыл до конца сезона), Эндрю Робертсон (вернется лишь весной), Стефан Бачетич, Алексис Макаллистер и вингер Диогу Жота.

Также следует добавить, что в субботу «красные» попробуют вернуть себе первую строчку в таблице АПЛ. В настоящее время подопечные Юргена Клоппа отстают от лидирующего Арсенала всего лишь на один балл.

Арсенал

 

«Канониры» в отличие от ближайшего соперника в Кубке Лиги не играли. Команда Артеты давно выбыла из борьбы за трофей, предпочитая концентрироваться на других турнирах.

«Мы становимся лучше от матча к матчу. Например, в крайней игре с Брайтоном мы нанесли 15 ударов по воротам только за первый тайм. Невероятный показатель. Впрочем, нам нужно поработать над реализацией моментов. Нужно эффективнее распоряжаться шансами у чужих ворот», – говорит главный тренер «канониров» Микель Артета.

На неделе Арсенал в штатном режиме готовился к поездке на «Энфилд». Против Ливерпуля точно не сыграют защитник Юрьен Тимбер (травмирован с лета) и опорный хавбек Томас Парти (не является ключевым исполнителем Арсенала от слова «совсем»). Остальные в строю и готовы к центральному матчу 18 тура в АПЛ.

Прогноз на матч Рома – Наполи

Ливерпуль – Арсенал: история личных встреч

 

Суммарно соперники провели 194 очных поединка в рамках английской Премьер-Лиги. Преимущество на стороне «красных» – 75 побед при 66 поражениях. Еще 53 матча завершились ничейным исходом.

Последняя встреча Ливерпуля и Арсенала на «Энфилд Роуд» состоялась 9 апреля. Тогда оппоненты устроили яркую перестрелку, порадовав россыпью голов – 2:2.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Ливерпуль – Арсенал

 

Аналитики букмекерских контор считают фаворитом противостояния хозяев поля. BetBoom предлагает «зарядить» на победу Ливерпуля с коэффициентом 2,38. Успех Арсенала оценивают цифрой 2,95. Ничья идет за 3,6.

Также ожидается, что команды порадуют результативным футболом. Букмекерская контора BetBoom предлагает поставить на стандартный тотал больше 2,5 голов с кефом 1,71 (ТМ – 2,21).

Предсказать исход встречи крайне непросто. И «красные», и «канониры» набрали хороший ход. Мы предлагаем поставить на обмен голами. Обе команды не отличаются надежной игрой в обороне, пропуская фактически по голу за матч (если брать средний показатель).

В то же время оба коллектива весьма ярко проявляют себя в атаке. В 17 играх АПЛ в сезоне 2023/2024 подопечные Юргена Клоппа отгрузили соперникам 36 голов. Арсенал отличился на один раз меньше. БК BetBoom дает на событие «обе забьют» коэффициент 1,58.

Где смотреть матч Ливерпуль – Арсенал

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Ливерпуль – Арсенал
Дата проведения
23 декабря, 20.30, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий