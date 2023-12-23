Ливерпуль – Арсенал: прогноз на матч 23.12.2023, английская Премьер-Лига

В субботу, 23 декабря, на знаменитом стадионе «Энфилд Роуд» состоится центральный поединок 18 тура английской Премьер-Лиги. Местный Ливерпуль будет принимать гостей из Лондона – Арсенал. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: обе забьют (1,58).

Ливерпуль

Перед встречей с «канонирами» подопечные Юргена Клоппа радостно проехались катком по Вест Хэму в матче 1/4 финала Кубка Лиги. «Красные» просто не заметили команду Дэвида Мойеса, разбив «молотобойцев» с неприличным счетом 5:1.

«Это было очень хорошее выступление, от самого начала и до самого конца. Мне понравилось, как двигалась моя команда, понравилось, как мы играли на подборах.

Все игроки получили удовольствие. Нам удалось в полной мере реализовать план на матч. Думаю, мы в неплохой форме», – отметил главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп.

У «красных» имеются определенные проблемы с составом. В лазарете Ливерпуля находятся Жоэль Матип (выбыл до конца сезона), Эндрю Робертсон (вернется лишь весной), Стефан Бачетич, Алексис Макаллистер и вингер Диогу Жота.

Также следует добавить, что в субботу «красные» попробуют вернуть себе первую строчку в таблице АПЛ. В настоящее время подопечные Юргена Клоппа отстают от лидирующего Арсенала всего лишь на один балл.

Арсенал

«Канониры» в отличие от ближайшего соперника в Кубке Лиги не играли. Команда Артеты давно выбыла из борьбы за трофей, предпочитая концентрироваться на других турнирах.

«Мы становимся лучше от матча к матчу. Например, в крайней игре с Брайтоном мы нанесли 15 ударов по воротам только за первый тайм. Невероятный показатель. Впрочем, нам нужно поработать над реализацией моментов. Нужно эффективнее распоряжаться шансами у чужих ворот», – говорит главный тренер «канониров» Микель Артета.

На неделе Арсенал в штатном режиме готовился к поездке на «Энфилд». Против Ливерпуля точно не сыграют защитник Юрьен Тимбер (травмирован с лета) и опорный хавбек Томас Парти (не является ключевым исполнителем Арсенала от слова «совсем»). Остальные в строю и готовы к центральному матчу 18 тура в АПЛ.

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Суммарно соперники провели 194 очных поединка в рамках английской Премьер-Лиги. Преимущество на стороне «красных» – 75 побед при 66 поражениях. Еще 53 матча завершились ничейным исходом.

Последняя встреча Ливерпуля и Арсенала на «Энфилд Роуд» состоялась 9 апреля. Тогда оппоненты устроили яркую перестрелку, порадовав россыпью голов – 2:2.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Ливерпуль – Арсенал

Аналитики букмекерских контор считают фаворитом противостояния хозяев поля. BetBoom предлагает «зарядить» на победу Ливерпуля с коэффициентом 2,38. Успех Арсенала оценивают цифрой 2,95. Ничья идет за 3,6.

Также ожидается, что команды порадуют результативным футболом. Букмекерская контора BetBoom предлагает поставить на стандартный тотал больше 2,5 голов с кефом 1,71 (ТМ – 2,21).

Предсказать исход встречи крайне непросто. И «красные», и «канониры» набрали хороший ход. Мы предлагаем поставить на обмен голами. Обе команды не отличаются надежной игрой в обороне, пропуская фактически по голу за матч (если брать средний показатель).

В то же время оба коллектива весьма ярко проявляют себя в атаке. В 17 играх АПЛ в сезоне 2023/2024 подопечные Юргена Клоппа отгрузили соперникам 36 голов. Арсенал отличился на один раз меньше. БК BetBoom дает на событие «обе забьют» коэффициент 1,58.

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