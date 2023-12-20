Фенербахче – Галатасарай где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Турции 24 декабря
В воскресенье, 24 декабря, сыграют Фенербахче и Галатасарай в 18 туре Чемпионата Турции по футболу.
🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰
- Игра пройдет на стадионе «Шюкрю Сараджоглу».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал «Футбол».
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Фенербахче – Галатасарай
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
Чемпионат Турции по футболу: все новости