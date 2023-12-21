Резиуан Мирзов: «В «Химках» зашел священник – и давай всех водой окроплять. А у меня другая религия»

Резиуан Мирзов вспомнил, как в «Химки» приезжал священник.

«Я не знаю, кто придумал пригласить священника в « », честно. Я в этот день был на процедурах, и вдруг он заходит. Я сижу и думаю: «Понятно...» Я такое впервые в жизни видел, чтобы в клуб священник приходил! Я в «Химках» повидал такого, чего нигде больше не увижу, думаю.

Ну ты представляешь, ребята лежат на массаже, заходит священник – ни на кого не посмотрел, ничего не сказал, и как давай всех водой окроплять.

Благо до меня не дошел, потому что я был в другом конце комнаты. Я забетонировался. У меня же и религия другая. Самое смешное, что даже тренер не знал, что такое планируется.

Теперь понимаешь, что в «Химках» творилось? Слава богу, это все закончилось. Как страшный сон забыть хочу!» – рассказал экс-игрок «Химок».

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