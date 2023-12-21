Резиуан Мирзов: «В «Химках» зашел священник – и давай всех водой окроплять. А у меня другая религия»

Теги Химки премьер-лига Россия Резиуан Мирзов религия Футбол

Резиуан Мирзов вспомнил, как в «Химки» приезжал священник.

«Я не знаю, кто придумал пригласить священника в «Химки», честно. Я в этот день был на процедурах, и вдруг он заходит. Я сижу и думаю: «Понятно...» Я такое впервые в жизни видел, чтобы в клуб священник приходил! Я в «Химках» повидал такого, чего нигде больше не увижу, думаю.

Ну ты представляешь, ребята лежат на массаже, заходит священник – ни на кого не посмотрел, ничего не сказал, и как давай всех водой окроплять.

Благо до меня не дошел, потому что я был в другом конце комнаты. Я забетонировался. У меня же и религия другая. Самое смешное, что даже тренер не знал, что такое планируется.

Теперь понимаешь, что в «Химках» творилось? Слава богу, это все закончилось. Как страшный сон забыть хочу!» – рассказал экс-игрок «Химок».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
я достал барана и давай его резать
+19
-2
+17
Ответ Vatikan
я достал барана и давай его резать
Хорошо если резать...
+15
-1
+14
«Вот в Спартаке Нальчик - было другое дело. Там мы овцу или барашка зарежем - и все по феншую, все по светлому. А не эти ваши священники».
+10
-3
+7
ну окропил и окропил... а мог бы и с чесноком прийти
+2
0
+2
Теперь понятны причины перепадов в его игре, во всем виноват священник ....
+1
0
+1
Зашел моэль – и давай всем обрезать
+1
0
+1
Ответ Gleb
Хорошо если резать...
ну все равно до этого дойдет
+1
0
+1
До меня не дошел, но трусики намочил
+2
-2
0
У тех Химок был только один шанс.И этот шанс-священник.
0
0
0
Как в исламе говорится, крещённого бог бережёт.:)))))
0
0
0
Ответ Gleb
Хорошо если резать...
Овечку! барана совсем зашквар...
0
0
0
Ответ Alex1104
Овечку! барана совсем зашквар...
Бышовец
0
0
0
Ответ Gleb
Хорошо если резать...
мы по русским бабам
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий