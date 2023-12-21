Резиуан Мирзов: «Кононов – очень сильный тренер, ставит атакующий футбол. Он ночами сидит в ноутбуке, смотрит футбол, думает над тактикой»

Теги Спартак премьер-лига Россия Нефтчи Олег Кононов Резиуан Мирзов Футбол

Резиуан Мирзов считает экс-тренера «Спартака» Олега Кононова сильным специалистом.

«Мне очень обидно, что у Кононова такой тяжелый период в карьере. Мы до сих пор на связи. Олег Георгиевич ― очень сильный тренер. Это человек, который ставит атакующий футбол. Сколько при нем игроков раскрылось!

Он ночами сидит в ноутбуке, смотрит футбол, думает над тактикой. Как-то все несправедливо получилось. Но я уверен, что время расставит все по местам и он возглавит хорошую команду», – сказал хавбек «Нефтчи».

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17 комментариев
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ладно Йозеф Марино НХЛ ночью смотрит,а какой футбол смотрит Кононов?)
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До сих пор сидит и думает о тактике игры без команды? Кононов с августа без работы, ушли его с Сатурна, Широков выжил его ....
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Я ночами тоже сижу в ноутбуке и смотрю футбол) Давайте я тоже буду тренером)
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Ответ T622222
Щас он тренирует клуб где Гендиром служит Широков ну тут все
С августа не тренирует
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Ответ T622222
Щас он тренирует клуб где Гендиром служит Широков ну тут все
Уже нет.
Выгнал его от туда Широков.
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Откуда Мирзову знать, что Кононов делает ночами?
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Ответ ablexs
он по ночам подсматривал за ним что-ли проказник
Они вместе ММА смотрят 🤣
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Ответ Вячеслав Лобачев
ладно Йозеф Марино НХЛ ночью смотрит,а какой футбол смотрит Кононов?)
Южноамериканский) логично же)))
Чтобы потом атакующий ставить)
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Ответ ApXuMaHqPuT
По опросу пользователей издания «Sports.ru» Кононов был признан худшим тренером в истории «Спартака» Очень сильный тренер. Спасибо, что ушёл🙏
А предпоследний кто? Унае Эмери?
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Ответ ApXuMaHqPuT
По опросу пользователей издания «Sports.ru» Кононов был признан худшим тренером в истории «Спартака» Очень сильный тренер. Спасибо, что ушёл🙏
Не знаю, что с ним случилось в Спартаке, но в Краснодаре именно Кононов году примерно в 2014-м привил тот самый стиль, о котором сейчас так много говорят.
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