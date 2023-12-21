Резиуан Мирзов: «Кононов – очень сильный тренер, ставит атакующий футбол. Он ночами сидит в ноутбуке, смотрит футбол, думает над тактикой»

Резиуан Мирзов считает экс-тренера «Спартака» Олега Кононова сильным специалистом.

«Мне очень обидно, что у Кононова такой тяжелый период в карьере. Мы до сих пор на связи. Олег Георгиевич ― очень сильный тренер. Это человек, который ставит атакующий футбол. Сколько при нем игроков раскрылось!

Он ночами сидит в ноутбуке, смотрит футбол, думает над тактикой. Как-то все несправедливо получилось. Но я уверен, что время расставит все по местам и он возглавит хорошую команду», – сказал хавбек «Нефтчи».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам