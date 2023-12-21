«ПСЖ» продлил контракт с Кимпембе до 2026 года. Защитник не играет с февраля из-за травмы ахилла

Теги ПСЖ лига 1 Франция Преснель Кимпембе Футбол

«ПСЖ» продлил контракт с Преснелем Кимпембе .

Новое соглашение рассчитано до 2026 года.

Кимпембе находится в системе «ПСЖ» с 2005 года. Первый профессиональный контракт он подписал в 2015-м.

За «ПСЖ» Кимпембе провел 237 матчей во всех турнирах и завоевал 23 трофея, включая 7 побед в Лиге 1.

Защитник «ПСЖ» не выходил на поле с 26 февраля – он получил травму ахиллова сухожилия в матче с «Марселем» (3:0). 

Отмечается, что Кимпебме в ближайшее время переест операцию.

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1 комментарий
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Вот это достойный поступок, поддержать своего воспитанника!:) Респект ПСЖ:)
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