«ПСЖ» продлил контракт с Кимпембе до 2026 года. Защитник не играет с февраля из-за травмы ахилла
«ПСЖ» продлил контракт с Преснелем Кимпембе .
Новое соглашение рассчитано до 2026 года.
Кимпембе находится в системе «ПСЖ» с 2005 года. Первый профессиональный контракт он подписал в 2015-м.
За «ПСЖ» Кимпембе провел 237 матчей во всех турнирах и завоевал 23 трофея, включая 7 побед в Лиге 1.
Защитник «ПСЖ» не выходил на поле с 26 февраля – он получил травму ахиллова сухожилия в матче с «Марселем» (3:0).
Отмечается, что Кимпебме в ближайшее время переест операцию.
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