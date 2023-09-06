«ПСЖ» не включил Верратти и Экитика в заявку на ЛЧ
Марко Верратти и Юго Экитик этой осенью не сыграют за «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
Как передает RMC Sport, полузащитник и форвард не были включены в заявку, подготовленную парижанами.
Отмечается, что решение не вносить в список Экитика связано в первую очередь с высокой конкуренцией в атаке. В случае с Верратти дело в вероятном переходе в «Аль-Араби».
В то же время в заявку попали вратарь Кейлор Навас и защитник Преснель Кимпембе. Последний восстанавливается от травмы ахиллова сухожилия.
«ПСЖ» в Лиге чемпионов попал в группу F, где его соперниками станут «Милан», «Боруссия» Дортмунд и «Ньюкасл».
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