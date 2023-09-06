«ПСЖ» не включил Верратти и Экитика в заявку на ЛЧ

Теги ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Кейлор Навас Марко Верратти Преснель Кимпембе Юго Экитик Футбол

Марко Верратти и Юго Экитик этой осенью не сыграют за «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Как передает RMC Sport, полузащитник и форвард не были включены в заявку, подготовленную парижанами.

Отмечается, что решение не вносить в список Экитика связано в первую очередь с высокой конкуренцией в атаке. В случае с Верратти дело в вероятном переходе в «Аль-Араби».

В то же время в заявку попали вратарь Кейлор Навас и защитник Преснель Кимпембе. Последний восстанавливается от травмы ахиллова сухожилия.

«ПСЖ» в Лиге чемпионов попал в группу F, где его соперниками станут «Милан», «Боруссия» Дортмунд и «Ньюкасл».

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30 комментариев

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pit4er
С тем же успехом Экитик может не играть в ЛЧ за Зенит
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Remedy
Значит, Вератти взял билет в аравию, к сожалению, так и не поиграв в большом клубе..
+14
-3
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Bulat89
Не понимаю,чем таким Верратти провинился?
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Растиньяк
Вератти, когда перейдет в другой клуб расчехлит свой говномет
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Kemal Gul
Ответ Remedy
Значит, Вератти взял билет в аравию, к сожалению, так и не поиграв в большом клубе..
Да камон, в смысле не поиграл? Можно сколько угодно насмехаться над ПСЖ, но Верратти в этом клубе до финала ЛЧ доходил, играл в одной команде с Месси, Неймаром, Ибрагимовичем. Большинство игроков не могут таким похвастаться. Отличная карьера, куча трофеев, только ЛЧ по сути не покорилась, и то был в шаге
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Имя Фамилия
Ответ Растиньяк
Вератти, когда перейдет в другой клуб расчехлит свой говномет
Так же как и Тиаго Силва с Кавани. Не знаю на что рассчитывает руководство, выкидывают легенд как мусор, потом удивляются, что те высказываются в прессе. За то какие проводы устроили ди марии, после того как тот слил тренера))
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<~Inter~>
Ответ Сергей Ефимов
Эти мешки гробят возможный талант Экитика. Зачем вообще покупали, непонятно
Так он сам должен был думать о карьере и уйти
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Eugn_eugn
Экитик в Зените уже
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che kaif
Ответ !!!Bata!!!
Тем что когда то перешел в этот клуб.
Должен был перейти в в договорентус и бороться за Ле?
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Злобный Конь
Вератти в итоге окажется в "Зените"
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Имя Фамилия
ПСЖ испортит себе всю репутацию таким обращением с легендами, уже не первый год это продолжается и явно не красит клуб.
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Тухель
Ответ Сергей Ефимов
Ну если они его брали, наверное не для того чтобы мариновать на лавке
Поменялся тренер и Экитику предлагали свалить хоть в аренду, а он сам не захотел. Такое во всех клубах происходит. Приходит новый тренер и кто то уходит, а кто то приходит. Это норма для любого клуба.
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ИСАДЫ РЯЗАНЬ
Ответ Тухель
Поменялся тренер и Экитику предлагали свалить хоть в аренду, а он сам не захотел. Такое во всех клубах происходит. Приходит новый тренер и кто то уходит, а кто то приходит. Это норма для любого клуба.
он говорил, что хочет играть с Мбаппе. Играет, пока только на тренировках.
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Имя Фамилия
Ответ Сергей Ефимов
Ну если они его брали, наверное не для того чтобы мариновать на лавке
Его не мариновали на банке — 32 матча в прошлом сезоне, в том числе 4 в ЛЧ. Ему предлагали хороший вариант набраться опыта в Айнтрахте и вернуться уже топом, но парень явно поймал звезду и начал ставить клубу палки в колёса. Теперь вместо Айнтрахта будет искать вариант с пустыней. А вот с Верратти поступили реально некрасиво, он верил в проект ПСЖ и мечтал закончить здесь карьеру.
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Николай Иванов
Так Зенит же покупает Экитика
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Remedy
Ответ Kemal Gul
Да камон, в смысле не поиграл? Можно сколько угодно насмехаться над ПСЖ, но Верратти в этом клубе до финала ЛЧ доходил, играл в одной команде с Месси, Неймаром, Ибрагимовичем. Большинство игроков не могут таким похвастаться. Отличная карьера, куча трофеев, только ЛЧ по сути не покорилась, и то был в шаге
Согласен, но его потенциал был намного выше, чем пару полу-успешных сезонов в ЛЧ и тех сезонов, что он прозябал в никчёмном ЧФ. Ну хоть заработал немало на своём таланте-тоже хорошо, но я «рассуждаю» со стороны ценности кадров в европейском футболе;)
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che kaif
Ответ Remedy
Значит, Вератти взял билет в аравию, к сожалению, так и не поиграв в большом клубе..
Аль Араби это не Саудия) это Катар
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!!!Bata!!!
Ответ Bulat89
Не понимаю,чем таким Верратти провинился?
Тем что когда то перешел в этот клуб.
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