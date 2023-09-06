«ПСЖ» не включил Верратти и Экитика в заявку на ЛЧ

Марко Верратти и Юго Экитик этой осенью не сыграют за «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Как передает RMC Sport, полузащитник и форвард не были включены в заявку, подготовленную парижанами.

Отмечается, что решение не вносить в список связано в первую очередь с высокой конкуренцией в атаке. В случае с дело в вероятном переходе в «Аль-Араби».

В то же время в заявку попали вратарь и защитник Преснель Кимпембе. Последний восстанавливается от травмы ахиллова сухожилия.

« » в чемпионов попал в группу F, где его соперниками станут «Милан», «Боруссия» Дортмунд и «Ньюкасл».

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS