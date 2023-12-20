Кимпембе может перенести операцию и пропустить остаток сезона. Защитник «ПСЖ» не играет с февраля из-за травмы ахилла

Теги ПСЖ лига 1 Франция Преснель Кимпембе Футбол

Преснель Кимпембе может не сыграть до конца сезона.

Защитник «ПСЖ» не выходил на поле с 26 декабря – он получил травму ахиллова сухожилия в матче с «Марселем» (3:0). 

Во вторник француз принял участие в тренировке команды – он занимался индивидуально в течение первых 15 минут, открытых для журналистов. Однако, согласно информации RMS Sport, есть вероятность, что футболист решит перенести еще одну операцию. 

Скорее всего, 28-летний игрок пропустит остаток сезона. Его контракт с «ПСЖ» истекает 30 июня 2024 года.

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