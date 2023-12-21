Дмитрий Черышев – основной кандидат на пост тренера «Шинника»

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Дмитрий Черышев, вероятно, возглавит «Шинник».

54-летний специалист – основной кандидат на пост главного тренера ярославского клуба, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, стороны уже провели конкретные переговоры, и 22 декабря Черышев должен приехать в Ярославль на финальные переговоры.

Последним местом работы Черышева была андоррская «Санта-Колома», которую он покинул 23 ноября. Ранее он возглавлял «Нижний Новгород» и «Мордовию».

30 ноября «Шинник» расторг контракт с прежним главным тренером Дмитрием Хомухой. После 20 туров ярославцы занимают в Мелбет Первой лиге 13-е место.

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