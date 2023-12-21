У Роберто первый дубль за «Барсу» в карьере – в 357-м матче за основную команду

Теги Барселона Ла Лига Альмерия Серджи Роберто Футбол

Серджи Роберто оформил первый дубль за «Барселону» в карьере.

В матче 18-го тура Ла Лиги против «Альмерии» (3:2) капитан «Барселоны» вывел команду вперед на 60-й минуте, а затем забил победный гол на 83-й.

Роберто забил два мяча в одном матче за «Барселону» впервые в карьере. Защитник дебютировал за основную команду «блауграны» в 2010 году и провел за клуб 357 матчей.

Подробная статистика Серджи доступна здесь.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Уже даже Роберто хочет снова научить поляка забивать.
+10
-2
+8
Ну всё когда то бывает в первый раз))) забил , принёс победу, молодец 👍
+5
-2
+3
Это удивительно, спасибо за то, что спас от позора
+4
-1
+3
Ответ Кирилл
Выдал матч сегодня, конечно ) Никто не ожидал в принципе голов от него, а он аж дубль положил )
еще и хет-трик был близок.
+4
-1
+3
Робето - лучший игрок в матче с Альмерией. Непонятно почему ЛаЛига отдала награду вратарю Альмерии - у него был конечно один космический сейв, но трешку то он все равно пустил.
+1
0
+1
Не первый раз решающие голы забивает)
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий