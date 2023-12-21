У Роберто первый дубль за «Барсу» в карьере – в 357-м матче за основную команду

Серджи Роберто оформил первый дубль за «Барселону» в карьере.

В матче 18-го тура против «Альмерии» (3:2) капитан «Барселоны» вывел команду вперед на 60-й минуте, а затем забил победный гол на 83-й.

забил два мяча в одном матче за «Барселону» впервые в карьере. Защитник дебютировал за основную команду «блауграны» в 2010 году и провел за клуб 357 матчей.

Подробная статистика Серджи доступна здесь.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам