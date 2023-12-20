Карасев не считает, что в России плохие судьи: «Это далеко не так! Просто привыкли люди искать везде негатив»

Арбитр Сергей Карасев оценил уровень судейства в России.

«У нас ведь как говорят: все плохо, уровень футбола падает, судьи плохие, да вообще все плохо.

Нет, это далеко не так! Просто привыкли люди у нас искать везде негатив. Поменьше негатива и побольше позитива, и будьте здоровы в новом году! Поддерживайте российских арбитров!» – сказал Карасев.

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